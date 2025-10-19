ТСН в социальных сетях

Трамп и Вэнс опубликовали провокационные ШИ-видео на фоне протестов в США: Сеть возмущена

Кадры, на которых Трамп появился в образе короля, возмутили людей. Это произошло на фоне протестов под лозунгом No Kings, охвативших 18 октября.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей ДИ Вэнс опубликовали провокационные видео на фоне протестов в США. Это вызвало негодование граждан.

Кадры появились в соцсети Truth Social.

Трамп возмутил Сеть

Трамп выложил в Сети ролик, на котором он летит на истребителе в образе короля и обливает протестующих грязью. Оно сгенерировано ИИ.

Идею решил поддержать Вэнс, обнародовав искусственно созданное видео, в котором глава Штатов надевает корону, мантию и берет в руки меч. Видео завершается «сценой», где перед Трампом склоняются члены Демократической партии — Нэнси Пелоси и Чак Шумер.

Напомним, вчера, 18 октября, в ряде городов США начались масштабные акции против действующего президента Дональда Трампа. Лозунг протестов — «Никаких королей» (No Kings).

Миллионы американцев вышли на улицы, чтобы выразить недовольство «авторитарными действиями администрации Трампа». В частности, либералы, которые присоединились к акциям, считают, что Трамп все больше ведет себя как монарх, а не как демократически избранный лидер.

Известно, что на всей территории США запланировано более 2500 митингов и публичных мероприятий.

