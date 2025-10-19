- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1617
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп и Вэнс опубликовали провокационные ШИ-видео на фоне протестов в США: Сеть возмущена
Кадры, на которых Трамп появился в образе короля, возмутили людей. Это произошло на фоне протестов под лозунгом No Kings, охвативших 18 октября.
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей ДИ Вэнс опубликовали провокационные видео на фоне протестов в США. Это вызвало негодование граждан.
Кадры появились в соцсети Truth Social.
Трамп возмутил Сеть
Трамп выложил в Сети ролик, на котором он летит на истребителе в образе короля и обливает протестующих грязью. Оно сгенерировано ИИ.
Идею решил поддержать Вэнс, обнародовав искусственно созданное видео, в котором глава Штатов надевает корону, мантию и берет в руки меч. Видео завершается «сценой», где перед Трампом склоняются члены Демократической партии — Нэнси Пелоси и Чак Шумер.
Напомним, вчера, 18 октября, в ряде городов США начались масштабные акции против действующего президента Дональда Трампа. Лозунг протестов — «Никаких королей» (No Kings).
Миллионы американцев вышли на улицы, чтобы выразить недовольство «авторитарными действиями администрации Трампа». В частности, либералы, которые присоединились к акциям, считают, что Трамп все больше ведет себя как монарх, а не как демократически избранный лидер.
Известно, что на всей территории США запланировано более 2500 митингов и публичных мероприятий.