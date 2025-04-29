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Все зависит от Трампа: эксперт рассказал о трех вариантах развития событий
При президентстве Трампа США могут либо отойти от переговоров, либо сохранить поддержку Украины, не исключая соглашения с Россией.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что завершение войны в Украине находится на решающей стадии. Он отметил, что недоволен действиями Путина и не исключил возможности усиления поддержки Киева.
Такое мнение высказал кандидат политических наук Иван Преображенский для 24 канала.
По его словам, администрация Трампа, может реализовать один из трех сценариев: полностью выйти из переговорного процесса, продолжить помощь Украине, или же пойти на уступки Кремлю.
Более вероятный вариант — это выход США из мирного процесса. В то же время, санкции против России не будут полностью отменены», — считает политолог.
Он добавляет, что американский лидер публично может перекладывать ответственность за срыв мирных инициатив на Украину, Европу и Россию, притворяясь нейтральным посредником.
Преображенский также не исключает, что Трамп все же будет сохранять поставки вооружения Киеву во избежание конфликта с Европейским Союзом. При этом он может стремиться подписать новое экономическое соглашение, которое откроет США доступ к украинским природным ресурсам.
В то же время, политолог предполагает и сценарий, при котором Трамп наладит сотрудничество с Путиным, если российский режим предложит США выгодные инвестиционные проекты. В таком случае Кремль получит шанс прекратить агрессию без ущерба собственной экономике.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что «спасает» Украину от России, и если бы не его помощь, Украина была бы «раздавлена».