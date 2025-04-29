Все зависит от Трампа: эксперт рассказал о трех вариантах развития событий

Трамп будет балансировать между ЕС, Украиной и Путиным, стремясь к выгодному для США соглашению / © ТСН.ua

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что завершение войны в Украине находится на решающей стадии. Он отметил, что недоволен действиями Путина и не исключил возможности усиления поддержки Киева.

Такое мнение высказал кандидат политических наук Иван Преображенский для 24 канала.

По его словам, администрация Трампа, может реализовать один из трех сценариев: полностью выйти из переговорного процесса, продолжить помощь Украине, или же пойти на уступки Кремлю.

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Более вероятный вариант — это выход США из мирного процесса. В то же время, санкции против России не будут полностью отменены», — считает политолог.

Он добавляет, что американский лидер публично может перекладывать ответственность за срыв мирных инициатив на Украину, Европу и Россию, притворяясь нейтральным посредником.

Преображенский также не исключает, что Трамп все же будет сохранять поставки вооружения Киеву во избежание конфликта с Европейским Союзом. При этом он может стремиться подписать новое экономическое соглашение, которое откроет США доступ к украинским природным ресурсам.

В то же время, политолог предполагает и сценарий, при котором Трамп наладит сотрудничество с Путиным, если российский режим предложит США выгодные инвестиционные проекты. В таком случае Кремль получит шанс прекратить агрессию без ущерба собственной экономике.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что «спасает» Украину от России, и если бы не его помощь, Украина была бы «раздавлена».