Трамп и Зеленский готовят "мегасоглашение": о чем идет речь

Президенты США и Украины рассматривают возможность обмена оружием / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он обсуждает со своим американским коллегой Дональдом Трампом потенциальное «мегасоглашение», по которому Соединенные Штаты будут покупать проверенные в боях украинские беспилотники . Киев обяжется закупать значительное количество американского вооружения.

Об этом пишет New Yourk Post.

Зачем США украинские дроны

По словам Зеленского, последние переговоры с Трампом были сосредоточены на этом прорывном соглашении, направленном на поддержание воздушных технологий обеих стран. Украина готова поделиться всем опытом, приобретенным за годы войны с Россией. Это соглашение может стать трансформационным для вооруженных сил и национальной безопасности США, поскольку официальные лица и эксперты из БПЛА предупреждают, что американские технологии значительно отстают от российских и китайских, а американские солдаты не научены вести боевые действия с использованием дронов и средств РЭБ.

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«Американцы нуждаются в этих технологиях, и вам нужно иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегауговор, беспроигрышный вариант, как говорится», — сказал Зеленский.

Он добавил, что новейшие украинские дроны способны обходить российскую ПВО, уничтожать тяжелые бомбардировщики и наносить удары на расстоянии более 100 км от государственной границы Украины.

Уроки войны и будущие шаги

Война дронов стала ключевым методом ведения боевых действий в Украине. Зеленский отметил, что именно использование дронов позволило Украине более трех лет противостоять российской агрессии. Президент предложил поделиться всем приобретенным опытом с США и другими европейскими партнерами, такими как Дания, Норвегия и Германия.

В то же время эксперты и чиновники бьют тревогу относительно «слепого пятна» Америки в сфере беспилотных технологий и тактики войны дронов.

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Трент Эменекер, руководитель проекта в инновационном подразделении Пентагона, отметил: «Если бы нам пришлось идти на войну завтра, имеем ли мы то, что нам нужно? Нет».

Эти проблемы были обнаружены на четырехдневном испытательном лагере на Аляске, где солдаты не смогли противостоять прототипам дронов.

Потенциальное «мегасоглашение» также совпадает с новым распоряжением министра обороны США Пита Гегсета «уменьшить бюрократию» в производстве американских дронов. Он подчеркнул необходимость для США не отставать, поскольку производство военных беспилотников стремительно растет по всему миру. Гегсет сделал свое заявление в видеоролике, в котором были представлены дроны, произведенные Neros, калифорнийским стартапом, тестировавшим и разрабатывавшим свои технологии в Украине.

Напомним, Зеленский объявил о новых международных соглашениях, предусматривающих изготовление дронов и оружия . Президент рассказал, какие страны будут помогать Украине.

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