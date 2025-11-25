Трамп и Зеленский готовятся к решающим переговорам: The Telegraph о встрече, которая может приблизить мир

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. / © Владимир Зеленский

В ходе переговоров в Женеве официальные лица США и Украины договорились о новом плане по 19 пунктам прекращения войны. Лидеры стран Дональд Трамп и Владимир Зеленский будут договариваться об остальном мирном соглашении после начальных переговоров между своими советниками.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Отмечается, что наиболее политически чувствительные решения будут приняты президентами в дальнейших раундах прямых переговоров. По данным собеседников, они могут начаться уже на этой неделе. По неподтвержденным сообщениям, пишет The Telegraph, Зеленский может посетить Вашингтон.

Заметим, что ключевыми вопросами, которые стали камнем преткновения, является обмен территориями и новые отношения в сфере безопасности между США, НАТО и Россией.

Отметим, чиновники Вашингтона и Киева встретились на экстренные переговоры в Швейцарии после того, как стали известны детали 28-пунктного мирного плана, разработанного Штатами и Россией. Он требовал от Украины отказа от территорий, даже не захваченных российскими войсками.

Издание пишет, что этот вопрос был "вложен в скобки", чтобы Трамп и Зеленский могли договориться позже. Ожидается, что президент США до этого проведет переговоры с "фюрером" РФ Владимиром Путиным. К слову, Кремль в понедельник отклонил европейское встречное предложение в 28-пунктный план США и РФ.

Европейский источник, знакомый с последними переговорами, сообщил The Telegraph, что над этим планом еще много работы предстоит проделать. Кроме того, из-за отсутствия согласия со стороны Москвы следует проявлять осторожность.

Отметим, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон созвали встречу Коалиции желающих для отчета о переговорах в Женеве, но, как известно, их помощники не видели последнего плана. Маловероятно, что Стармер и Макрон, как и другие лидеры Европы, присоединятся к Зеленскому в Белом доме – как это бывало раньше.

"Лидеры ЕС, проведшие свой собственный саммит в понедельник, согласились, что им нужно ускорить планы по предоставлению Украине 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов. Дипломатические источники указывали - это произошло из-за малой уверенности в том, что мирные переговоры в Женеве приведут к нему".

Отмечается, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила о "хорошем прогрессе" в Женеве. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сомнение в прогрессе. По его словам, "следующим шагом должно стать присоединение России к столу переговоров".

Напомним, в швейцарской Женеве 23 ноября прошли переговоры между делегациями Украины, США и европейских стран. На встрече лидеры обсуждался американо-российский план прекращения войны по 28 пунктам. Известно, что на основе консультаций стороны подготовили обновленный рамочный документ о прекращении огня.

Владимир Зеленский сообщил, что после переговоров несколько изменилось в предыдущем мирном плане. По его словам, финальный документ, который ляжет в основу возможного мирного процесса, существенно доработан. Он стал «трудоспособным», количество пунктов сокращено.