Трамп и Зеленский готовятся к срочному разговору: названа причина

Трамп и Зеленский / © Getty Images

Реклама

США и Украина работают над организацией телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили два источника Politico.

Такие планы появились после информации о том, что США резко приостановили поставки оружия в Украину.

Реклама

«США сегодня информируют Украину об этом решении в Киеве, а также в ближайшее время будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским. США заявляют, что это не пауза и не приостановка. США все еще определяются с тем, как лучше поддержать оборону Украины. Это остается приоритетом», — сказал европейский дипломат.

Напомним, 1 июля стало известно, что США остановили поставки в Украину некоторых боеприпасов, включая ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Причиной решения названы опасения по поводу истощения собственных запасов американской армии. Европейские чиновники были «ошеломлены» этим решением США, пишут западные СМИ.

Министерство обороны Украины заявило, что украинская сторона не получала от США официальных уведомлений о приостановлении или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи. В ведомстве был приглашен телефонный разговор с коллегами из США «для дополнительного уточнения деталей».

В Госдепартаменте США утверждают, что отправка оружия Украине не остановлена. «Это один аспект, одна ситуация, одно изменившееся событие», — сказала представитель внешнеполитического ведомства Темми Брюс.

Реклама