Трамп и Зеленский поговорили: Украина будет вынуждена пойти на уступки - The Telegraph

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / © ТСН

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Несмотря на давление со стороны президента России Владимира Путина, американский лидер Дональд Трамп вынужден снова обратить внимание на Украину, но это вряд ли изменит направление войны, начатой Россией.

Об этом пишет британский полковник и военный аналитик Ричард Кэмп, анализируя встречу Трампа и Зеленского в Ватикане 26 апреля, в своей публикации для The Telegraph.

Как указывает Кемп, встреча между Трампом и Зеленским может свидетельствовать о приближении полного прекращения огня, что никогда не было столь реальным с начала масштабного вторжения России в феврале 2022 года. Однако, по словам аналитика, на этом этапе уступки со стороны Украины становятся неизбежными.

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Ричард Кэмп считает, что Россия, как страна-агрессор, имеет значительное преимущество в войне на истощение, и Трамп не намерен активно вмешиваться в ее ход. Даже в чрезвычайном случае, если он объявит о возможности размещения американских войск — единственного способа остановить Кремль, он понимает, что западноевропейские страны не последуют за ним в боевые действия.

Как отмечает Кемп, несмотря на отвагу украинских солдат и развитие оборонной промышленности, Украина не может продолжаться в таком состоянии бесконечно.

«Похоже, что единственным вариантом является ведение переговоров на основе последних предложений Трампа или подобных им», — отмечает аналитик, подчеркивая, что это требует фактической уступки значительной части территории, оккупированной Россией.

Кемп также напоминает, что Трамп допустил возможность признания США аннексии Крыма и считает, что Путин может согласиться с предложениями Вашингтона, особенно после угрозы новых санкций.

Президент России пытается сбалансировать продолжение войны с ее экономическими последствиями, однако если будет достигнуто прекращение огня, его позиция укрепится, поскольку он сможет представить это как свою победу.

Для Зеленского это может означать нестабильное положение. Если он согласится на прекращение огня и потерю территорий, сложно представить, что он останется президентом долго, отмечает Кемп. Путин, по словам аналитика, уже готовится к этому сценарию и планирует использовать любой возникающий хаос.

«Будущее Украины и всего Запада выглядит грустно», — резюмирует Кемп, указывая на то, что НАТО оказалась слабой силой, как и предполагал Путин.

Европейские страны, по мнению аналитика, должны всерьез подойти к вопросу обороны. Кемп также отмечает, что нет ничего, что стоит праздновать в возобновлении отношений между США и Украиной, если конечным результатом станет фактическое предательство.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп дал обещание по поводу мирных переговоров на похоронах Папы Римского.