Трамп и Зеленский после встречи проведут еще один важный разговор

Трамп и Зеленский / © Владимир Зеленский

Дополнено новыми материалами

После встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, которая запланирована на 20:00 (по киевскому времени), оба лидера проведут еще один совместный разговор — с европейскими лидерами.

Об этом сообщили источники в Офисе президента Украины.

Предварительно разговор запланирован в 21:00 по Киеву.

Окончательный перечень участников переговоров пока уточняется.

Перед визитом в США президент Зеленский обсудил с европейскими лидерами ключевые документы мирного плана. После разговора с Трампом украинский президент предложил им снова собраться, чтобы обсудить наработанные договоренности и согласовать гарантии безопасности США и Европы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Майами, где он должен провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее украинский президент подчеркнул, что «многое может решиться до Нового года», но будут ли приняты решения — зависит от партнеров.