Трамп и Зеленский после встречи проведут еще один важный разговор
Разговор с европейскими лидерами, который планируют провести Трамп и Зеленский, может состояться через час после их встречи.
После встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, которая запланирована на 20:00 (по киевскому времени), оба лидера проведут еще один совместный разговор — с европейскими лидерами.
Об этом сообщили источники в Офисе президента Украины.
Предварительно разговор запланирован в 21:00 по Киеву.
Окончательный перечень участников переговоров пока уточняется.
Перед визитом в США президент Зеленский обсудил с европейскими лидерами ключевые документы мирного плана. После разговора с Трампом украинский президент предложил им снова собраться, чтобы обсудить наработанные договоренности и согласовать гарантии безопасности США и Европы.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Майами, где он должен провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее украинский президент подчеркнул, что «многое может решиться до Нового года», но будут ли приняты решения — зависит от партнеров.