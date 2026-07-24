Трамп и Зеленский проведут переговоры в Вашингтоне: стала известна дата встречи

Зеленский иТрамп / © Офис президента Украины

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут провести новую встречу 28 июля в Вашингтоне. По информации дипломатических источников, переговоры состоятся во время визита украинского лидера в Соединенные Штаты.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Алекс Рауфоглу со ссылкой на дипломатические источники.

Президент Украины прибудет в США для участия в церемонии похорон американского сенатора Линдси Грэма.

Реклама

Именно во время этого визита, по предварительной информации, должна пройти отдельная встреча с президентом США.

Визит Зеленского в США — последние новости

Ранее источники ТСН сообщили, что Зеленский вместе с командой собирается с визитом в США. Президент получил приглашение на церемонию прощания с американским сенатором Линдси Грэмом, который неожиданно скончался 11 июля.

Накануне глава государства анонсировал свой визит в Америку уже в ближайшую неделю. По его словам, у Вашингтона есть несколько наработок и планов относительно окончания войны, которыми он планирует поделиться с украинской стороной.

Новости партнеров