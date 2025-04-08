Трамп играет на руку Путину: Der Standard о том, может ли быть президент США агентом Кремля

Диктатор Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Разрушение западной системы мировой торговли служит стратегическим интересам российского диктатора Путина. Это может быть случайностью — а может, и вовсе нет.

Почему действия Трампа играют на руку Кремлю и возможно ли, что американский президент — тайный агент Москвы, говорится в статье австрийского издания Der Standard.

Вот уже несколько дней аналитики и обозреватели пытаются выявить рациональный план по безумной тарифной политике Дональда Трампа со всеми ее катастрофическими последствиями для экономики и рынков. Им это не удается.

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В издании отмечают, что распространенные предположения о том, что угроза и введение крупных торговых барьеров имели целью намеренно ослабить доллар, чтобы стимулировать экспорт, не соответствуют текущей картине.

От хаотических действий Трампа не выиграет никто, кроме Путина

Хотя старший экономический советник Трампа Стивен Миран, по-видимому, действительно придерживается этой цели, изложенной в так называемом соглашении Мар-а-Лаго, — достичь его было бы гораздо проще путем целенаправленного дипломатического давления на нескольких крупных партнеров, а не с помощью политики, способной вовлечь США — а возможно и весь мир — в масштабный экономический кризис.

На первый взгляд, от хаотических действий Трампа не выиграет никто — ни социальные группы, ни отрасли, ни страны. Китай, главный соперник США, особенно страдает и может лишь ограниченно радоваться потере доверия Соединенным Штатам на мировой арене, отмечают в статье.

Но есть другое государство, менее зависимое от международных торговых связей, которое вполне могло бы извлечь выгоду из краха либеральной мировой экономической системы, возглавляемой Западом. Это Россия Владимира Путина.

С момента вступления Трампа в должность Путин мог с удовольствием наблюдать, как Трамп играет ему на руку — отказываясь от защиты Европы, подвергая сомнению НАТО, разжигая ненависть к Европейскому Союзу, озвучивая лживые позиции России в войне в Украине как свои собственные и угрожая покинуть Киев в борьбе с агрессором. Если политика Трампа приведет к экономическому распаду Трансатлантического альянса, Путин значительно приблизится к своей цели доминирования на европейском континенте, предупреждает Der Standard.

Может Трамп быть агентом Кремля

«Если совместить этот сценарий с дружбой, которую Трамп, по собственным словам, поддерживает с Путиным, складывается картина, от которой пробирает дрожь. Возможно ли, что Трамп действительно выполняет план, но не произведенный в Вашингтоне или Флориде, а в Москве?», — рассуждают журналисты.

В издании напоминают, что начиная с 2016 года, есть многочисленные признаки того, что Трамп был завербован советской спецслужбой четыре десятилетия назад и с тех пор действовал сознательно или бессознательно как сообщник великодержавной политики Москвы, неоднократно получая помощь от России.

«Эта теория никогда не была доказана, но действия Трампа после его переизбрания — почти невероятная удача для Путина — не помогают развеять это ужасное подозрение. И, может быть, случайность: Россия и ее союзники Беларусь и Северная Корея являются едва ли не единственными странами, которых нет в списке штрафных пошлин Трампа», — напоминает Der Standard.

Остается только надеяться, что все это просто теория заговора, и президент США действует столь разрушительно не по заданию иностранного государства, а по глупости.

«Это была бы трагическая ирония истории, если бы советско-российская автократия, справедливо проигравшая холодную войну демократическому Западу, теперь получила бы шанс на большое возмездие», — подытожили в издании.

Напомним, что Трамп ввел пошлину на весь импорт в США для всех стран мира.

В Reuters отметили, что из-за таких действий американского президента «мир летит в бездну».

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