Трамп играет по правилам Путина: Sky News раскрыл, как Кремль влияет на решение Белого дома по Украине

Накануне перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер пригласил в Овальный кабинет одного из своих любимых певцов итальянца Андреа Бочелли. Тенор исполнил ему фирменную серенаду «Time To Say Goodbye» – песню о надежде и новом начале.

Об этом говорится в материале Sky News.

Следующее событие в его повестке намекало на то, что антипатия между Трампом и его украинским коллегой осталась в прошлом. Впрочем, по ключевому вопросу - действительно ли хочет "фюрер" РФ Владимир Путин миру, они продолжают принципиально расходиться во мнениях.

Трамп несколько раз повторил свое убеждение, что Путин стремится прекратить войну. Кроме того, говорил о "вражде с обеих сторон" - возлагая одинаковую вину как на Зеленского, в суверенное государство которого совершили вторжение, так и на Путина, совершившего это самое вторжение. Однако о том, что диктатор РФ может немедленно прекратить боевые действия, было умолчано.

Между тем Зеленский, явно озабоченный необходимостью все исправить, но не разгневать Трампа, ответил, что именно украинцы стремятся к прекращению огня, трехсторонней встрече и, наконец, прекращению этой войны.

Sky News пишет, что отношения между Зеленским и Трампом, по всей видимости, улучшились с февраля, когда украинского президента раскритиковали, и он досрочно покинул Белый дом. Теперь президент Украины знает, что его коллега из США реагирует на лесть, а потому засыпал его комплиментами. В частности, похвалил его за процессор "управления режимом прекращения огня на Ближнем Востоке" и сказал, что верит в "шанс" сделать то же самое в Украине.

Трамп пришел на встречу, вдохновленный дипломатическим успехом последних двух недель на Ближнем Востоке, опьяневший похвалой, которую он получил со всех сторон за посредство соглашения по заложникам. Но война в Украине, которую он сказал, что может решить через 24 часа, оказалась более крепким орешком, чем он ожидал.

Об этом свидетельствует его сообщение в Truth Social после встречи, в которой он призвал Путина и Зеленского закончить войну на нынешних условиях: "Пусть оба провозгласят победу, пусть история решится".

"Это было заметное изменение по сравнению с тем, как меньше месяца назад Трамп предположил, что Украина потенциально может вернуть всю свою территорию. Еще несколько дней назад он угрожал прислать Киеву дальнобойные ракеты "Томагавк", но после этой встречи четко дал понять, что сейчас не будет делать этого. Будапеште”, - говорится в материале.

В статье акцентируют внимание на том, что в августе на Аляске Трамп с почестями встретил "фюрера" Кремля. Тогда президент США преследовал две цели: добиться перемирия и организовать личную встречу между Путиным и Зеленским. Впрочем, он уехал, не достигнув ни одной из них. И за последние два месяца нет публичных признаков того, что российский диктатор отошел от своих максималистских целей в Украине. Даже по собственным оценкам Трампа, саммит провалился.

Однако Дональд Трамп, похоже, решительно настроен поверить президенту-диктатору России на слово, сначала позвонив ему перед визитом Зеленского в Вашингтон, а затем – проведением еще одной личной встречи.

Отмечается, что сначала Путину удалось убедить Трампа воздержаться от более строгих санкций против России, которые наносили экономический ущерб. Теперь он, похоже, сыграл свою роль в убеждении Трампа воздержаться от отправки ракет «Томагавк» по Украине.

"Журналист спросил президента США, возможно ли, что Путин им играет. Он признал, что это возможно, но сказал, что обычно он достаточно успешно выходит из таких ситуаций. Время покажет", - заключает Sky News.

Напомним, 17 октября состоялась очередная встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, но прорыва не произошло. В частности, президенты выразили разные мнения относительно путей приближения мира в Украине и Киев так и не получил долгожданных "Томагавков".

Хотя украинский лидер после общения с Трампом высказался, мол этот разговор может реально приблизить завершение войны. Глава государства также подчеркнул, что Украина рассчитывает на усиление поддержки Вашингтона и дальнейшее давление США на Кремль для прекращения войны.