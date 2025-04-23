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Трамп играет с "джином в бутылке": политолог сказал, могут ли США признать Крым российским
По словам Игоря Рейтеровича, у администрации Белого дома нет полномочий признать аннексированный Крым территорией РФ. Для этого необходимо решение Конгресса.
Соединенные Штаты Америки не смогут официально признать Крым российским, даже если такое решение примет президент Дональд Трамп.
Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович в интервью «Радио Свобода».
«Это не делает один Дональд Трамп. Это должен делать Конгресс. А я сомневаюсь, что Конгресс это сделает. Потому что это значит наплевать на все», — объяснил Рейтерович.
Он отметил, если вдруг Америка признает Крым территорией России, такой шаг будет иметь серьезные последствия для всего мира и подвергнет сомнению глобальный международный порядок.
«Весь мир просто так посмотрит [крутит пальцем у виска — ред.] и скажет: вы вообще нормальные люди? Что вы делаете? Вы выпускаете джина из бутылки, ведь у всех стран в мире есть исторические территориальные претензии друг к другу. И в Европе, куда ни плюнь, есть по 10 таких претензий у каждого государства», — подчеркнул политолог.
По мнению Игоря Рейтеровича, если США сократят поддержку Украины или на время выйдут из процесса переговоров, они не смогут полностью отказаться от Украины и перестать ее поддерживать. А если они попытаются так поступить, это станет имиджевым крахом, и не только США, но и лично Дональда Трампа.
Напомним, по данным СМИ, в рамках переговоров с РФ США якобы готовы признать незаконную аннексию Крыма и заморозить линию фронта.