Трамп играет с "джином в бутылке": политолог сказал, могут ли США признать Крым российским

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки не смогут официально признать Крым российским, даже если такое решение примет президент Дональд Трамп.

Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович в интервью «Радио Свобода».

«Это не делает один Дональд Трамп. Это должен делать Конгресс. А я сомневаюсь, что Конгресс это сделает. Потому что это значит наплевать на все», — объяснил Рейтерович.

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Он отметил, если вдруг Америка признает Крым территорией России, такой шаг будет иметь серьезные последствия для всего мира и подвергнет сомнению глобальный международный порядок.

«Весь мир просто так посмотрит [крутит пальцем у виска — ред.] и скажет: вы вообще нормальные люди? Что вы делаете? Вы выпускаете джина из бутылки, ведь у всех стран в мире есть исторические территориальные претензии друг к другу. И в Европе, куда ни плюнь, есть по 10 таких претензий у каждого государства», — подчеркнул политолог.

По мнению Игоря Рейтеровича, если США сократят поддержку Украины или на время выйдут из процесса переговоров, они не смогут полностью отказаться от Украины и перестать ее поддерживать. А если они попытаются так поступить, это станет имиджевым крахом, и не только США, но и лично Дональда Трампа.

Напомним, по данным СМИ, в рамках переговоров с РФ США якобы готовы признать незаконную аннексию Крыма и заморозить линию фронта.