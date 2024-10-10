Трамп или Харрис: экс-посол в США оценил, кто будет больше хотеть помогать Украине

Дипломат рассказал, что в команде демократки были люди из команды Барака Обамы, которые не хотели помогать Украине летальными вооружениями.

Украине придется работать с тем президентом США, которого выберет американский народ, поэтому нужно готовить разные инструменты для этого. В то же время, вряд ли будет легче с президентом Камалой Харрис, чем с президентом Дональдом Трампом.

Такое мнение экс-посол Украины в США и глава правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый выразил в интервью "РБК-Украина".

Чалый считает ошибочным мнение о том, что люди из нынешнего окружения Трампа будут на должностях в Белом Доме в случае его победы на выборах.

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"Это не так. Там будет переходная команда, и она будет формировать этот список. Следовательно, есть балансы, определенные обстоятельства, и есть Конгресс, в конце концов", – обратил внимание дипломат.

В то же время, по его мнению, Украине вряд ли будет легче с кандидатом от демократов, имея в виду Харрис.

"Те люди, которые были в ее команде раньше, с ними очень сложно. Я с ними работал, они из команды Обамы. Тогда они не хотели помогать Украине летальными вооружениями. Это была стена непробиваемая", — поделился Чалый.

Правда, добавил он, сейчас Харрис уволила часть команды – из 47 человек 44 уже не работают с ней. Остались только ближайшие помощники и помощницы, а также Фил Гордон – советник демократки по национальной безопасности.

"Так можно ли сказать, где нам будет легче с точки зрения дипломатической работы?" – задал риторический вопрос эксперт.

К слову, ранее ТСН.ua сообщал, есть ли разница в подходах Трампа и Харрис по окончанию войны в Украине.

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