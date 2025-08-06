Трамп или Зеленский: The Telegraph определил самого популярного мирового лидера

Трамп и Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский имеет гораздо более высокую поддержку среди американцев, чем действующий президент США Дональд Трамп. По данным опроса Gallup, уровень чистой благосклонности к украинскому лидеру составляет 18%, тогда как у Трампа минус 16%.

Об этом пишет The Telegraph.

Исследование проводилось среди 1002 респондентов, оценивавших 14 известных политических и общественных деятелей. Зеленский занял второе место по уровню одобрения, уступив только Папе Льву XIV, которого поддерживает 46% опрошенных.

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Отношения между Трампом и Зеленским усложнились после начала второго президентского срока Трампа. Несмотря на обещания быстро завершить войну в Украине, его попытки не увенчались успехом, а со временем политик высказывал все больше критики в адрес обеих сторон конфликта.

В феврале во время встречи в Овальном кабинете Трамп вместе с вице-президентом Дж. Д. Венсом обвинил Зеленского в неблагодарности. Это существенно повлияло на оценку обоих политиков в сознании американских избирателей.

Уровень поддержки четко отличается по партийной линии: 68% демократов положительно относятся к Зеленскому, тогда как только 23% негативно. В случае Трампа 91% демократов настроены против, а 86% республиканцев — на его стороне.

В пятерку самых популярных лидеров среди американцев также вошли Берни Сандерс, Эммануэль Макрон и Александрия Окаcио-Кортес. Низшую поддержку получил Илон Маск с показателем –18%.

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Согласно Gallup, чистый рейтинг благосклонности — это разница между положительными и отрицательными оценками, позволяющая объективно сравнивать отношение к публичным персонам, независимо от их популярности.

Результаты опроса / © The Telegraph

Напомним, уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому, стабильно возраставшему с декабря 2024 года, начал снижаться в конце мая — начале июня 2025-го. Тем не менее, его поддержка все еще остается выше, чем до начала напряжения в отношениях с новой администрацией США.

По данным социологов, изменение показателей связано как с внутренними, так и с внешними факторами. Так, если в начале мая 74% респондентов поддерживали Зеленского, то в конце исследования этот показатель упал до 65%, в то время как уровень недоверия вырос до 30%. В итоге положительный баланс доверия составил 35%.