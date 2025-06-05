Трамп имеет особую враждебность к Зеленскому: в NYT узнали почему

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Советники президента США Дональда Трампа говорят, что он разочарован как диктатором РФ Владимиром Путиным, так и лидером Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, особую враждебность он проявляет именно к украинскому коллеге.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники.

По словам помощников Трамп, американский президент неоднократно называл Зеленского "плохим парнем", который якобы подталкивает мир к ядерной войне. Впрочем, в разговорах с советниками он признает, что сопротивление Зеленского понятно, ведь воюет против врага, "который, похоже, намерен и дальше бомбить".

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К "фюреру" Путина лидер Соединенных Штатов преимущественно относится "с большим уважением", хотя иногда выражает разочарование. Авторы The New York Times подчеркиваю, что ранее Трамп считал, мол, его "очень хорошие отношения" с российским диктатором помогут быстро завершить войну.

Впрочем, теперь глава Белого дома на собственном опыте убедился, "насколько ограничен рычаг влияния США" - особенно с учетом того, что он не хочет предоставлять Украине больше оружия и финансирования.

В статье подчеркивают, что Трамп рассматривал возможность введения новых санкций против России, но пока воздерживается от этого. Он также отказывается поддержать двухпартийный законопроект Сената, который инициировал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ предусматривает жесткие экономические санкции против России.

"После того, как в прошлом месяце Трамп назвал Путина "совершенно безумным", он сменил риторику, заявив, что хочет дать российскому диктатору две недели, чтобы тот продемонстрировал признаки прогресса", - пишут авторы The New York Times.

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Сейчас Трамп говорит, мол, хочет заручиться поддержкой Путина в заключении ядерного соглашения с Ираном, потому что "понял, что в этом вопросе мы имеем одинаковую позицию".

Напомним, 4 июня Дональд Трамп в очередной раз побеседовал с "фюрером" Путиным. Президент США снова заявил, мол, «разговор был хорошим», но это «не тот разговор, который приведет к миру».

Президент Владимир Зеленский отреагировал на этот диалог и упрекнул Трампу. Глава государства подчеркнул, что Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасающих российских ударов якобы готовит еще какие-то ответы.

Заметим, ранее The Telegraph писало, что спецоперация “Паутина” смутила и Путина, и Трампа, неоднократно заявлявшего, что Украина «не имеет карт в этой войне».

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Дата публикации 06:50, 28.05.25 Количество просмотров 984 На предупреждение Путину от Трампа, Кремль ответил угрозами!