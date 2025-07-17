Трамп имеет шанс завершить войну в 2025 году: Ермак объяснил, каким образом

Андрей Ермак / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп может завершить войну на Украине до конца 2025 года. Это произойдет, если он выполнит свою угрозу ввести значительные новые санкции против любого покупающего российскую нефть и газ.

Об этом пишет The Times со ссылкой на советника ОПУ Андрея Ермака.

Ермак сказал, что действительно будет давить на Путина

В интервью подкасту The Times «Генерал и журналист» Ермак сказал: «Только экономические проблемы могут по-настоящему надавить Путина и заставить его осознать, что продолжение этой войны ему слишком дорого.

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Новые санкции со стороны Соединенных Штатов очень важны, ведь весь 2025 год цена на нефть давала ему возможность финансировать свою военную машину. Они создадут очень сильное давление на Путина, и он потеряет огромную сумму денег. И страны, покупающие российскую нефть, также будут давить на него. Ермак добавил: «Мы увидим результат до конца этого года».

Согласно плану Трампа, тарифы в размере 100 процентов будут взиматься с товаров, импортируемых в США из любой страны, импортирующей любые товары из России.

Вместе с Марком Рютте, генеральным секретарем НАТО, в Овальном кабинете в понедельник президент США также объявил, что Вашингтон предоставит Украине неопределенное «первоклассное» американское оружие и ракеты ПВО Patriot.

Дмитрий Медведев, бывший премьер-министр и президент, а также заместитель председателя Совета безопасности России, назвал пакет «театральным ультиматумом», к которому России безразлично.

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Сергей Лавров, министр иностранных дел России, высмеял господина Трампа, сказав: «Пятьдесят дней. Раньше это было 24 часа, как и 100 дней, мы уже проходили через все это раньше».

Ермак же «совершенно оптимистично настроен» относительно того, что Трамп не отступит.

«Он знает, что Путин не хочет останавливать эту войну сейчас. И он знает, сколь успешен был мир через силу с Ираном. Именно так он остановил войну с Ираном», — подчеркнул Ермак.

Россия очень зависит от продажи нефти и газа, которые составляют 60 процентов всего ее экспорта и треть всех государственных доходов. Поскольку большинство продаж в Европу остановлены санкциями с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, Москва в значительной степени зависит от торговли с Китаем, покупающим 47 процентов экспорта сырой нефти России, и Индией, покупающей 38 процентов. Китай также получает 44 процента экспортируемого Россией угля, а Индия — 19 процентов.

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Несмотря на их ожесточенные столкновения в начале года, Трамп и Зеленский впервые «разговаривают на одном языке» о войне в Украине, настаивал Ермак.

Лидер Украины теперь установил крепкую личную связь с Трампом.

«Я присутствовал во время последнего телефонного разговора между президентом Зеленским и президентом Трампом. Это был отличный телефонный разговор. Я не могу объяснить много деталей, но могу сказать, что это был очень конструктивный, очень продуктивный разговор. Это великая роль президента Зеленского в том, что он способен строить невероятные личные отношения с мировыми лидерами», — пояснил Ермак.

На вопрос, насколько трудно было слышать, как администрация Трампа месяцами повторяет тезисы Кремля о войне, Ермак ответил, что для него и команды не проблема, если нужно провести тысячу встреч, чтобы объяснить ситуацию.

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«Иногда людям необходимо понять реальную ситуацию. Конечно, плохо, что во время войны нужно, возможно, долгое время, но самое важное — это результаты», — говорит Ермак.

Ермак акцентировал, что только экономические проблемы могут по-настоящему надавить Путина.

Также он признал, что украинцы устали после трех с половиной лет войны, а неустанные авианалеты России на города в течение последнего месяца осложнили сон. При этом Россия далеко не сломила дух Украины.

«Мы можем сравнить произошедшее с бомбардировкой Лондона нацистами. Сломало ли это веру и мужество британского народа? Нет». Сломало ли это мужество вашего лидерства, Черчилля и других? Нет. У нас нет другой земли, у нас нет другой страны. Мы боремся за свои семьи, за своих детей», — объяснил Ермак.

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Ермак также предположил, что Китай усугубляет свою поддержку России в войне, поощряя своих солдат приезжать воевать в Украину как наемники — некоторые из них сейчас попали в плен. Он призвал лидера Китая стать миротворцем и согласиться встретиться с Зеленским впервые после полномасштабного вторжения.

«Странно, что президент Си никогда не встречается с президентом Зеленским. Я думаю, что пора», — добавил он.

В Украине растет критика «противоречивого стиля Ермака» и его все более мощной роли. Он настаивал, что приветствует критику как «помощь», если она исходит от «патриотов». В то же время призвал своих политических врагов прекратить нападки на него и Зеленского, утверждая: «Я надеюсь, что некоторые наши политики последуют примеру наших солдат и с такой гордостью, с таким достоинством будут представлять страну.

«Нам нужно быть единственными сейчас против одного врага, который приходит на нашу землю», — завершил Ермак.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любое наступательное оружие, предоставленное Соединенными Штатами, может вынудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. И это может произойти даже в случае, когда такое оружие, включая ракеты, способные наносить удары вглубь российской территории, не будет применено.

Президент Дональд Трамп в понедельник объявил о плане перевооружения Украины ракетами и другим оружием, включая системы ПВО Patriot, и предупредил о «очень жестких пошлинах», если Путин не прекратит войну в течение 50 дней. Во вторник Россия отвергла ультиматум Трампа, а замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что «любые попытки предъявлять требования, особенно ультиматумы, неприемлемы для РФ».

Среди прочего, во вторник Трамп, как сообщается, уменьшил вероятность поставки в Украину оружия большой дальности, которая дала бы Киеву возможность наносить удары еще дальше по российской территории. По мнению представителей Украины и США, этот шаг может помочь подтолкнуть Путина к переговорам о прекращении боевых действий.