- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 262
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп имеет силу остановить войну: Зеленский объяснил, почему ставит на США
Президент Владимир Зеленский объяснил, почему успех Украины критичен для престижа Соединенных Штатов.
Украина не будет искать альтернативы Соединенным Штатам в процессе завершения войны, поскольку именно у Вашингтона есть наибольшие шансы принудить Кремль к миру.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса президента.
Глава государства подчеркнул, что финал войны должен стать триумфом американской дипломатии, а не поражением западного мира.
О роли США и Трампа
Зеленский убежден, что Дональд Трамп имеет достаточно рычагов влияния, чтобы остановить российскую агрессию. По словам президента, для Украины важно, чтобы США оставались ключевым игроком в переговорах.
«Это должно быть стратегической победой США, а не поражением, поэтому нужно остановить Путина. Кто еще может сделать это? Представители Ближнего Востока? Я считаю, что у США больше шансов», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Почему не Китай или Европа?
Президент также проанализировал возможности других глобальных игроков:
Китай: по словам Зеленского, Пекин мог бы повлиять на ситуацию, однако пока Украина «точно не видит никакого желания Китая закончить эту войну».
Европа и «коалиция желающих»: они остаются за столом переговоров, но их роль вспомогательна в отношении лидерства США.
Ближний Восток: имеет потенциал, но его возможности не сравнимы с американскими.
Никаких альтернатив
Президент особо подчеркнул, что Украина делает ставку на стратегическое партнерство с Вашингтоном и не планирует менять вектор в поиске посредников.
«Мы не должны искать альтернативы Соединенным Штатам», — резюмировал он, добавив, что именно такой подход обеспечит постоянный мир, а не просто временную паузу.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты не достаточно давят на президента государства-агрессора Владимира Путина, чтобы заставить его отказаться от своих захватнических планов.