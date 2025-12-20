Трамп имеет силу остановить войну: Зеленский объяснил, почему ставит на США

Президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Украина не будет искать альтернативы Соединенным Штатам в процессе завершения войны, поскольку именно у Вашингтона есть наибольшие шансы принудить Кремль к миру.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса президента.

Глава государства подчеркнул, что финал войны должен стать триумфом американской дипломатии, а не поражением западного мира.

Реклама

О роли США и Трампа

Зеленский убежден, что Дональд Трамп имеет достаточно рычагов влияния, чтобы остановить российскую агрессию. По словам президента, для Украины важно, чтобы США оставались ключевым игроком в переговорах.

«Это должно быть стратегической победой США, а не поражением, поэтому нужно остановить Путина. Кто еще может сделать это? Представители Ближнего Востока? Я считаю, что у США больше шансов», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Почему не Китай или Европа?

Президент также проанализировал возможности других глобальных игроков:

Китай: по словам Зеленского, Пекин мог бы повлиять на ситуацию, однако пока Украина «точно не видит никакого желания Китая закончить эту войну».

Европа и «коалиция желающих»: они остаются за столом переговоров, но их роль вспомогательна в отношении лидерства США.

Ближний Восток: имеет потенциал, но его возможности не сравнимы с американскими.

Никаких альтернатив

Президент особо подчеркнул, что Украина делает ставку на стратегическое партнерство с Вашингтоном и не планирует менять вектор в поиске посредников.

Реклама

«Мы не должны искать альтернативы Соединенным Штатам», — резюмировал он, добавив, что именно такой подход обеспечит постоянный мир, а не просто временную паузу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты не достаточно давят на президента государства-агрессора Владимира Путина, чтобы заставить его отказаться от своих захватнических планов.