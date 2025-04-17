Трамп имеет возможность "приблизить Путина к миру": британский военный назвал рычаг давления

Трамп может заставить Путина сесть за стол переговоров / © Associated Press

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Кремлевский диктатор Владимир Путин "совершенно не проявляет никаких признаков" желания прекратить боевые действия в Украине. Впрочем, если президент США Дональд Трамп сменит свою тактику, Путина могут заставить сесть за стол переговоров.

Такое мнение высказал экс-руководитель подразделения химического оружия британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон в комментарии для Sky News.

По его словам, последние атаки россиян по гражданским объектам в Украине доказывают, что Путин не заинтересован в окончании войны. Но если бы Трамп ввел пошлины на российские товары, особенно на нефть, это могло бы приблизить Путина к потенциальному мирному соглашению.

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«Если нефть, являющаяся основой экономики Путина и позволяющая ему продолжать агрессию, подешевеет до такой цены, что он больше не сможет этого делать, а у Трампа есть возможность это сделать, то это то, что американцы могут сделать. Я думаю, что это бы посадило Путина за стол переговоров. Но сейчас он рад продолжать войну, потому что считает, что побеждает», — отметил Бреттон-Гордон.

Напомним, Россия пытается обвинить Украину в отсутствии прогресса на пути к желаемому США полному прекращению огня. Впрочем, Киев уже согласился с предложением Трампа о временном полном прекращении огня.