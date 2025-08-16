- Дата публикации
Трамп имел "длительный" разговор по телефону с Зеленским: первые детали
Трамп побеседовал с Зеленским и созвонился с лидерами НАТО после встречи с Путиным.
Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами 16 августа - после встречи с "фюрером" РФ Владимиром Путиным.
Об этом заявил один из представителей Белого дома Дэн Скавино.
По его словам, самолет Трампа приземлился на базе Эндрюса в Мэриленде. Во время посадки президент разговаривал по телефону с Зеленским и другими собеседниками. Именно это повлекло задержку с выходом.
Пресссекретарь Белого дома Каролайн Ливитт сообщила журналистам, что Трамп имел «длительный» разговор с президентом Украины Зеленским в самолете, возвращавшемся в Вашингтон, пишет The Guardian.
Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил журналистам, пишет " УП ", что Зеленский и Трамп утром имели "длительный" телефонный разговор. Отмечается, что американский президент позвонил украинскому коллеге и провели разговор с лидерами стран НАТО.
Между тем " Общественное " со ссылкой на представителя Еврокомиссии сообщило, что в разговоре приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президенты Франции Эммануэль Макрон, Финляндии - Александр Стубб, Польши - Кароль Навроцкий, премьер-министр США Марк Рубио и спецпредставитель Стив Виткофф.
Напомним, президент Владимир Зеленский срочно уезжает в США после разговора с Трампом. Известно, что украинский лидер провел длительный и содержательный разговор с президентом США сначала один на один, а затем с участием европейских лидеров.