Трамп инициировал проект для развития искусственного интеллекта в США

Дональд Трамп объявил о создании проекта Stargate с участием компаний OpenAI, Oracle и банка Softbank, который обеспечит инвестиции в $500 миллиардов для развития технологий искусственного интеллекта в США.

Об этом президент США сказал на пресс-конференции в Белом доме, — пишет Укринформ.

"В будущем новая американская компания, которая инвестирует по меньшей мере $500 миллиардов в инфраструктуру искусственного интеллекта в США, будет продвигаться очень и очень быстро и создаст более 100 тысяч американских рабочих мест почти сразу", — заявил он.

Компания будет базироваться в Техасе. Ожидается, что первоначальные инвестиции составят $100 миллиардов в течение первого года, в следующие четыре года эта сумма должна составить пол триллиона.

Эти средства пойдут в частности на масштабное расширение центров обработки данных, а также строительство электростанций для обеспечения работы искусственного интеллекта.

Тем временем регуляторные перспективы искусственного интеллекта остаются неопределенными. В понедельник Трамп упразднил указ Байдена от 2023 года, который обеспечивал ограничение процесса развития ИИ.

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Напомним, искусственный интеллект (ИИ), который продемонстрировал бы обобщенный интеллект человеческого уровня, можно создать в течение трех-восьми лет. Это "откроет дверь к "суперинтеллекту" в течение очень короткого промежутка времени.

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