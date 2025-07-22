Трамп ищет пути отступления: экс-советник Болтон рассказал, как президент США отдаляется от Украины

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп, похоже, больше заинтересован не в поддержке Украины в борьбе с российской агрессией, а в том, чтобы дистанцироваться от Украины как в дипломатическом, так и в военном плане.

Такое мнение высказал бывший советник американского президента Джон Болтон, работавший с ним во время первой каденции Трампа, в материале для The Wall Street Journal.

Болтон отметил, что решение американского лидера о направлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot было правильным шагом, но отметил, что это еще не свидетельство его приверженности Киеву.

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«Оптимисты о намерениях Трампа в отношении Украины приводят три аргумента: его решение разрешить отправку Patriot; его 50-дневный срок для России принять перемирие; и его угрозы пошлинами и вторичными санкциями против России, если перемирие не будет достигнуто. Но эти пункты не обязательно свидетельствуют о новой поддержке со стороны Трампа. В то же время они демонстрируют его раздражение из-за привлечения к войне между Украиной и Россией — войны, которую он считает делом Европы», — объясняет экс-советник.

Болтон напомнил, что сообщения о том, что Трамп пришлет Украине ракеты дальнего радиуса действия, оказались ложными. В то же время, учитывая потенциальный дефицит систем ПВО в США, самым умным шагом Трампа было бы не просто отправить Patriot в Украину, но и призвать Конгресс срочно профинансировать масштабное производство новых образцов. Но он этого не сделал.

«Решимость Трампа избежать последствий более продолжительной военной помощи показала его невысказанные мотивы. Парадоксально, но его уклонение демонстрирует, как эффективно могут работать политико-военные альянсы: передавая ресурсы между членами для развертывания в важнейших направлениях. При этом он не потерял политической поддержки — даже среди республиканцев, ранее выступавших против военной помощи Украине», — акцентировал его бывший советник.

Как Трамп формирует пути отступления

Говоря об ультиматуме, который Трамп выдвинул России (50 дней до начала переговоров о мире или прекращении огня — ред.), Болтон отметил, что в России этот шаг «воспринимается как разрешение продолжать неустанные атаки на Украину — по крайней мере, до 49-го дня».

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По словам Болтона, диктатор Путин не только не теряет уверенности, но и пытается манипулировать Трампом. Хозяин Кремля предлагает свою помощь в урегулировании ядерного соглашения США с Ираном.

Хотя Трамп и говорит, что разочарован Путиным, он все еще утверждает, что не закончил с ним. По мнению Болтона, угрозы Вашингтона по поводу последствий, ожидающих Россию по завершению 50 дней, почти ничего не стоят. Таможенные пошлины не принесут эффекта, ведь экспорт из России в США в 2024 году составил всего 3 млрд долларов. В то же время угрозы вторичными санкциями странам, импортирующим российские энергоносители, «вызывает только насмешку», — пишет бывший советник Трампа.

«Трамп формирует для себя выход из ситуации вокруг Украины. Он удовлетворил срочные потребности украинских защитников, но ушел от долгосрочных обязательств. Примечательно, что он подчеркнул: Киев не должен наносить удары по Москве. Он показал „твердость“, дав России 50-дневный срок, но в то же время предложил лишь размытые последствия в случае невыполнения, при этом призывая Украину быть серьезной по отношению к перемирию — то есть создал себе „предохранитель“. Когда наступит 50-й день, Трамп может найти причины ничего не делать против России, сняв с себя какую-либо ответственность», — подчеркнул он.

По словам экс-советника, Трамп отдает себе отчет, что даже не приблизился к выполнению обещания достичь мира за 24 часа. И американский президент не заинтересован в том, чтобы напоминать об этом поражении.

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«Я был бы рад, если бы Трамп придерживался принципа „мир через силу“, как это делал Рональд Рейган. Вице-президент Джей Ди Вэнс, Такер Карлсон и им подобные были бы очень недовольны. К сожалению, в данный момент президент все еще склоняется к изоляционизму. Игнорирование этого факта сторонниками Украины в США может иметь опасные последствия», — резюмировал Болтон.

Что предшествовало

Напомним, озвученный президентом США Дональдом Трампом ультиматум для России в 50 дней истекает 2 сентября. Он предполагает, что если в течение этого времени Москва не заключит мирное соглашение с Киевом, США введут тарифы в 100% против покупающих российскую нефть стран.