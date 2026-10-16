Трамп ищет возможность снять санкции с России: дипломат раскрыл тревожную тенденцию в США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Изменение политики США в отношении России и Украины не сводится только к заявлениям президента Дональда Трампа.

Об этом в эфире Эспрессо заявил глава правления Украинского кризисного медиа-центра, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый.

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По словам дипломата, Дональд Трамп объясняет свои решения стремлением действовать в интересах американского народа, а не других государств, включая Украину. В то же время Чалый подчеркнул, что изменения в американской политике не следует увязывать исключительно с позицией президента США.

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«Почему-то у нас постоянно вспоминают только Дональда Трампа. Это понятно: он президент, глава исполнительной власти, и у них, в отличие от нас, президент отвечает за все исполнительные решения. Но ведь это нарабатывается не только им», — отметил дипломат.

Он также обратил внимание на сложную конфигурацию взглядов внутри американской администрации и упомянул государственного секретаря США Марко Рубио.

«Сейчас в Америке сложная конфигурация мнений, скажем, Марк Рубио сейчас несколько дистанцировался от этого. Есть и другие игроки», — добавил Чалый.

Дипломат отметил, что заявления Трампа не следует воспринимать только как личную риторику, направленную на колебания рынка. По его мнению, действия американской администрации имеют значительно более глубокую политическую подоплеку.

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Чалый считает, что нынешняя позиция Вашингтона фактически отражает требования Москвы.

«Он фактически по сути ретранслирует российские требования. Мы думали, что этап, когда Дональд Трамп будет пытаться установить мир, как он говорил, закончился как раз механизмом давления на Украину», — сказал дипломат.

По словам Чалого, ранее были надежды, что следующим шагом американского президента станет усиление давления на Россию, в том числе из-за применения санкционного законопроекта сенатора Линдси Грэма.

«Надеялись, что будет новый этап, на котором он, наконец, сможет использовать санкционный закон Линси Грэма против России, но в конце концов Трамп развернулся», — отметил он.

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Дипломат считает такой разворот серьезным изменением, поскольку, по его мнению, речь идет уже не только о публичных заявлениях, но и о конкретных шагах, направленных на ослабление санкционного давления на Россию.

«За таким действием, по сути, стоит не увеличение санкций против России. Причем не только Дональд Трамп, но и Минфин, Бессент и другие за этот период никакие санкции против России не налагались, а сейчас начали ряд инициатив, как снять санкции с России. А дальше могут последовать и угрозы», — подытожил Валерий Чалый.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты, вероятно, намеренно не предоставили Украине ранние предупреждения о массированных российских ракетных ударах, которые привели к гибели людей и масштабным отключениям электроэнергии.

Мы ранее информировали, что в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что не причастны к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине.

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