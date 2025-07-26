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Трамп ищет возможности продолжить помощь Украине: Портников о 50-дневном ультиматуме Путина
После истечения 50-дневного срока, который Дональд Трамп якобы дал Путину, США будут вынуждены принимать новые решения по военной помощи Украине.
После 50 дней, которые Дональд Трамп отвел на урегулирование войны в Украине, президент США вынужден будет говорить не только об усилении давления на Путина, но и о дальнейшей помощи Украине.
Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.
«Сегодня самое главное, что военное сотрудничество партнеров с Украиной продолжается. Мы начинаем думать о моделях того, как это сотрудничество и помощь Украине будет действовать после того, как закончится пакет помощи от США, который Украина получает сегодня», — отметил он.
Портников напомнил, что речь идет о пакете помощи, который был утвержден Конгрессом США при президентстве Джо Байдена.
«Деньги из этого пакета завершаются», — отметил журналист.
Он также подчеркнул, что вопрос усиления помощи Украине встанет для Дональда Трампа сразу после того, как диктатор Путин не согласится на выдвинутый ультиматум.
«Сейчас мы с вами должны абсолютно четко сказать, что далее следует очевидная ситуация, связанная с будущим развитием событий вокруг помощи Украине. Сейчас модель дальнейшей помощи Украины обсуждается на многих уровнях», — сказал Портников.
Через 50 дней закончится ультиматум для Путина, заявил эксперт.
«Через те 50 дней, которые Дональд Трамп увел Путину, закончится не только ультиматум российскому диктатору. Трампу придется говорить о ситуации с происходящим с Путиным и с тем, что происходит с помощью Украины. Это самый важный момент, о котором мы должны говорить», — подчеркнул он.
«Помощь Украине должна рассматриваться после завершения средств из того пакета, по которому сегодня Украина получает оружие. То, что я вижу сейчас — это поиск того, как Украине будут помогать», — подытожил Портников.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидерами Украины и России точно состоится.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп не исключает возможности, что усиленные санкции против России могут быть применены раньше, чем истечет объявленный им 50-дневный срок.