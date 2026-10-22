Трамп ищет "Ялту-2", но его "мир" за спиной Киева обречен на провал — NYT

Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп пытается договориться о завершении войны в Украине по сценарию Ялтинской конференции 1945 года, оставляя Киев за бортом ключевых переговоров. Однако такая политика и ослабление американской поддержки только заставляет Европу брать инициативу в свои руки. Несмотря на давление Вашингтона, решать будущее Украины без ее участия больше не удастся.

Об этом в статье для The New York Times написал историк холодной войны и эксперт по американо-российским отношениям Майкл Киммейдж.

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Киммейдж напомнил, что в феврале 1945 года Франклин Д. Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин встретились в Ялте, чтобы определить будущий порядок Европы после завершения Второй мировой войны. Ялтинские договоренности часто упоминают в качестве примера умиротворения или цинической «реальной политики». В то же время, по мнению автора статьи, Ялта стала символом дипломатических решений, последствия которых ощущались в течение десятилетий. Заключенные договоренности фактически закрепили разделение Европы на отдельные сферы влияния, сохранявшееся до революций в Центральной и Восточной Европе в 1989 году.

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Трамп пытается найти собственную «Ялту» в войне России против Украины

Историк отмечает, что с начала второго президентского срока Трамп пытается найти собственную «Ялту» в войне России против Украины. По его мнению, привлекательность такого подхода для президента США объяснить несложно: речь идет об относительно простой и прагматичной модели, при которой лидеры больших государств договариваются о дальнейшем строе, а меньшим странам остается принять достигнутые решения.

Как и Рузвельт в 1945 году, Трамп готов согласовывать компромиссы от имени других государств. Автор публикации напоминает, что Рузвельт в свое время не настаивал на полной автономии Польши и балтийских республик, тогда как Трамп по его оценке продемонстрировал готовность согласиться на ограниченную автономию Украины.

Киммейдж отмечает, что внешняя политика Трампа иногда была благоприятной для Украины. Однако в вопросе переговоров о завершении войны, по его мнению, американский президент почти не сделал шагов по усилению влияния Украины и ее европейских союзников на переговорный процесс или для их полноценного привлечения к нему.

По оценке автора статьи, попытки Трампа определить будущие очертания Европы в значительной степени сосредоточены на президенте России Владимире Путине. В мировоззрении главы Белого дома хозяин Кремля предстает как руководитель страны, имеющей права и привилегии великой державы. Историк считает, что почти через два года Трамп не приблизил окончательное урегулирование войны, а Соединенные Штаты оказались на второстепенных позициях в реальном мирном процессе.

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По мнению Киммейджа, в настоящее время мир наблюдает очередную попытку реализовать подобный подход. Трамп призвал к смене президента Украины. По данным Киева, Белый дом также ограничил доступ Украины к спутниковому Интернету Starlink и задержал поставки ракет-перехватчиков к Patriot. В то же время, американские чиновники отрицают, что такие перебои имели место.

Переговоры США, России и Китая о войне в Украине обречены

Параллельно Трамп делает шаги навстречу России, в частности, заключает соглашение о закупке ее дизельного горючего и не вводит новых санкций против Москвы.

Автор статьи указывает, что отдельные сообщения о проведении конференции с участием США, России и Китая на полях более масштабного саммита в ноябре создают образ «Ялты XXI века». Отличие состоит лишь в том, что на этот раз вместо Великобритании за столом переговоров оказался бы Китай.

«Любая такая мирная конструкция в отношении Украины обречена на неактуальность», — убежден Киммейдж.

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По его мнению, у нынешней России нет той подавляющей военной силы и статуса победителя, которые в свое время обеспечили Советскому Союзу значительное влияние на послевоенный порядок в Европе. Напротив, в войне против Украины Москва столкнулась с ситуацией, которую автор оценивает как гораздо более близкую к поражению. В то же время Путин пытается превратить невыигранную войну в дипломатические уступки со стороны США, хотя у Вашингтона нет ни полномочий на их предоставление, ни возможностей гарантировать их выполнение.

США теряют влияние в Европе — какие последствия для Украины

Историк обращает внимание на то, что 80 лет назад у Соединенных Штатов были в Европе два ключевых преимущества. Первым было масштабное военное присутствие, усиленное статусом единого к тому времени ядерного государства в мире. Второе — значительный уровень доверия и морального авторитета, полученного США после участия в освобождении Европы от фашизма.

В то же время сегодня ситуация кардинально изменилась.

«Господин Трамп нанес сокрушительный удар по репутации Америки в Европе. Он ввел агрессивные пошлины, выдвигал территориальные претензии по Гренландии и планирует существенно сократить военное присутствие США. В Европе Соединенные Штаты являются государством, теряющим влияние, а не наращивающим его», — говорится в статье.

Отдельно Киммейдж рассматривает роль Соединенных Штатов непосредственно в войне России против Украины. Он напомнил, что по возвращении в Белый дом Трамп практически сразу начал сворачивать американскую военную помощь Киеву. Финансовая поддержка Украины была сокращена почти до нулевого уровня, США договорились с европейскими государствами о закупке для Украины американского военного оборудования.

Кроме того, автор отмечает, что Трамп ослабил американские обязательства в рамках 5-й статьи НАТО и в то же время планирует сокращение численности американских военных в Европе.

По мнению историка, совокупность этих шагов уменьшает способность Европы сдерживать Россию. Дополнительные противоречия в трансатлантических отношениях, в свою очередь, усложняют для Украины возможность эффективно защищаться от российской агрессии.

В публикации говорится, что дальнейшая трансформация Европы происходила постепенно, однако ее последствия оказались значительными. С одной стороны, эти изменения соответствуют стремлениям Трампа. Германия стала одним из лидеров увеличения европейских расходов на оборону, а экономический потенциал и технологическое развитие Европы способствуют формированию мощного оборонно-промышленного центра.

В то же время, усиление европейской обороноспособности означает уменьшение зависимости континента от Вашингтона. Европейские страны и Украина, по мнению Киммейджа, имеют достаточно ресурсов и возможностей для самостоятельного влияния на развитие событий и не хотят превращаться в пассивные фигуры в противостоянии больших держав.

«Господин Трамп сделал очень многое для того, чтобы эта война стала войной Европы. Теперь, когда это произошло, важнейший вопрос состоит в том, сможет ли Европа, которая глубоко заинтересована в том, какие прецеденты создаст эта война в Украине и других странах, — сохранить единый фронт. Соединенные Штаты могут быть партнером, ничтожной величиной или препятствием, но они не могут отменить те изменения, которые сами же спровоцировали», — убежден автор материала.

Трамп не может решать будущее Украины

Он предполагает, что дальнейшее сокращение американской поддержки может еще больше ухудшить отношения Вашингтона с Европой и Украиной. Среди возможных шагов историк называет полное прекращение помощи Киеву, а также отказ США передавать Украине данные о целях и разведывательную информацию.

По оценке Киммейджа, Трамп может пойти на такие решения после промежуточных выборов в США, когда политическое давление со стороны американских избирателей будет меньше. Среди возможных мотивов автор называет личное неприятие президента Владимира Зеленского или потенциальные экономические выгоды от нормализации отношений с Россией.

В то же время, историк считает, что даже такие шаги со стороны Вашингтона вряд ли автоматически приведут к поражению Украины.

«Господин Трамп может нанести Украине вред и в определенной степени может дипломатически изолировать ее. Но сам он не может решать ее будущее», — резюмировал автор публикации.

Напомним, по материалам The Atlantic, Трамп стремится добиться подписания мирного соглашения между Украиной и Россией на декабрьском саммите G20, чтобы сбить цены на горючее и одержать внешнеполитическую победу. Для принуждения Киева к уступкам и территориальным отказам США усиливают давление: угрожают остановить военную помощь, ограничить предоставление разведданных и работу Starlink. В то же время, РФ планирует усилить удары по украинской энергетике, а также рассматривает варианты обсуждения мира на саммите в Китае в ноябре без участия Украины. В ближайшие два месяца, в том числе результаты выборов в Конгресс США, станут решающими для дальнейшего хода войны.

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