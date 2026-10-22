ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
313
Время на прочтение
6 мин

Трамп ищет "Ялту-2", но его "мир" за спиной Киева обречен на провал — NYT

Сокращение помощи Украине и давление на нее лишь ускоряют оборонную автономию Европы. Судьба Киева больше не принадлежит Белому дому, чтобы ею распоряжаться.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин

Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин / © ТСН

Президент США Дональд Трамп пытается договориться о завершении войны в Украине по сценарию Ялтинской конференции 1945 года, оставляя Киев за бортом ключевых переговоров. Однако такая политика и ослабление американской поддержки только заставляет Европу брать инициативу в свои руки. Несмотря на давление Вашингтона, решать будущее Украины без ее участия больше не удастся.

Об этом в статье для The New York Times написал историк холодной войны и эксперт по американо-российским отношениям Майкл Киммейдж.

Киммейдж напомнил, что в феврале 1945 года Франклин Д. Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин встретились в Ялте, чтобы определить будущий порядок Европы после завершения Второй мировой войны. Ялтинские договоренности часто упоминают в качестве примера умиротворения или цинической «реальной политики». В то же время, по мнению автора статьи, Ялта стала символом дипломатических решений, последствия которых ощущались в течение десятилетий. Заключенные договоренности фактически закрепили разделение Европы на отдельные сферы влияния, сохранявшееся до революций в Центральной и Восточной Европе в 1989 году.

Трамп пытается найти собственную «Ялту» в войне России против Украины

Историк отмечает, что с начала второго президентского срока Трамп пытается найти собственную «Ялту» в войне России против Украины. По его мнению, привлекательность такого подхода для президента США объяснить несложно: речь идет об относительно простой и прагматичной модели, при которой лидеры больших государств договариваются о дальнейшем строе, а меньшим странам остается принять достигнутые решения.

Как и Рузвельт в 1945 году, Трамп готов согласовывать компромиссы от имени других государств. Автор публикации напоминает, что Рузвельт в свое время не настаивал на полной автономии Польши и балтийских республик, тогда как Трамп по его оценке продемонстрировал готовность согласиться на ограниченную автономию Украины.

Киммейдж отмечает, что внешняя политика Трампа иногда была благоприятной для Украины. Однако в вопросе переговоров о завершении войны, по его мнению, американский президент почти не сделал шагов по усилению влияния Украины и ее европейских союзников на переговорный процесс или для их полноценного привлечения к нему.

По оценке автора статьи, попытки Трампа определить будущие очертания Европы в значительной степени сосредоточены на президенте России Владимире Путине. В мировоззрении главы Белого дома хозяин Кремля предстает как руководитель страны, имеющей права и привилегии великой державы. Историк считает, что почти через два года Трамп не приблизил окончательное урегулирование войны, а Соединенные Штаты оказались на второстепенных позициях в реальном мирном процессе.

По мнению Киммейджа, в настоящее время мир наблюдает очередную попытку реализовать подобный подход. Трамп призвал к смене президента Украины. По данным Киева, Белый дом также ограничил доступ Украины к спутниковому Интернету Starlink и задержал поставки ракет-перехватчиков к Patriot. В то же время, американские чиновники отрицают, что такие перебои имели место.

Переговоры США, России и Китая о войне в Украине обречены

Параллельно Трамп делает шаги навстречу России, в частности, заключает соглашение о закупке ее дизельного горючего и не вводит новых санкций против Москвы.

Автор статьи указывает, что отдельные сообщения о проведении конференции с участием США, России и Китая на полях более масштабного саммита в ноябре создают образ «Ялты XXI века». Отличие состоит лишь в том, что на этот раз вместо Великобритании за столом переговоров оказался бы Китай.

«Любая такая мирная конструкция в отношении Украины обречена на неактуальность», — убежден Киммейдж.

По его мнению, у нынешней России нет той подавляющей военной силы и статуса победителя, которые в свое время обеспечили Советскому Союзу значительное влияние на послевоенный порядок в Европе. Напротив, в войне против Украины Москва столкнулась с ситуацией, которую автор оценивает как гораздо более близкую к поражению. В то же время Путин пытается превратить невыигранную войну в дипломатические уступки со стороны США, хотя у Вашингтона нет ни полномочий на их предоставление, ни возможностей гарантировать их выполнение.

США теряют влияние в Европе — какие последствия для Украины

Историк обращает внимание на то, что 80 лет назад у Соединенных Штатов были в Европе два ключевых преимущества. Первым было масштабное военное присутствие, усиленное статусом единого к тому времени ядерного государства в мире. Второе — значительный уровень доверия и морального авторитета, полученного США после участия в освобождении Европы от фашизма.

В то же время сегодня ситуация кардинально изменилась.

«Господин Трамп нанес сокрушительный удар по репутации Америки в Европе. Он ввел агрессивные пошлины, выдвигал территориальные претензии по Гренландии и планирует существенно сократить военное присутствие США. В Европе Соединенные Штаты являются государством, теряющим влияние, а не наращивающим его», — говорится в статье.

Отдельно Киммейдж рассматривает роль Соединенных Штатов непосредственно в войне России против Украины. Он напомнил, что по возвращении в Белый дом Трамп практически сразу начал сворачивать американскую военную помощь Киеву. Финансовая поддержка Украины была сокращена почти до нулевого уровня, США договорились с европейскими государствами о закупке для Украины американского военного оборудования.

Кроме того, автор отмечает, что Трамп ослабил американские обязательства в рамках 5-й статьи НАТО и в то же время планирует сокращение численности американских военных в Европе.

По мнению историка, совокупность этих шагов уменьшает способность Европы сдерживать Россию. Дополнительные противоречия в трансатлантических отношениях, в свою очередь, усложняют для Украины возможность эффективно защищаться от российской агрессии.

В публикации говорится, что дальнейшая трансформация Европы происходила постепенно, однако ее последствия оказались значительными. С одной стороны, эти изменения соответствуют стремлениям Трампа. Германия стала одним из лидеров увеличения европейских расходов на оборону, а экономический потенциал и технологическое развитие Европы способствуют формированию мощного оборонно-промышленного центра.

В то же время, усиление европейской обороноспособности означает уменьшение зависимости континента от Вашингтона. Европейские страны и Украина, по мнению Киммейджа, имеют достаточно ресурсов и возможностей для самостоятельного влияния на развитие событий и не хотят превращаться в пассивные фигуры в противостоянии больших держав.

«Господин Трамп сделал очень многое для того, чтобы эта война стала войной Европы. Теперь, когда это произошло, важнейший вопрос состоит в том, сможет ли Европа, которая глубоко заинтересована в том, какие прецеденты создаст эта война в Украине и других странах, — сохранить единый фронт. Соединенные Штаты могут быть партнером, ничтожной величиной или препятствием, но они не могут отменить те изменения, которые сами же спровоцировали», — убежден автор материала.

Трамп не может решать будущее Украины

Он предполагает, что дальнейшее сокращение американской поддержки может еще больше ухудшить отношения Вашингтона с Европой и Украиной. Среди возможных шагов историк называет полное прекращение помощи Киеву, а также отказ США передавать Украине данные о целях и разведывательную информацию.

По оценке Киммейджа, Трамп может пойти на такие решения после промежуточных выборов в США, когда политическое давление со стороны американских избирателей будет меньше. Среди возможных мотивов автор называет личное неприятие президента Владимира Зеленского или потенциальные экономические выгоды от нормализации отношений с Россией.

В то же время, историк считает, что даже такие шаги со стороны Вашингтона вряд ли автоматически приведут к поражению Украины.

«Господин Трамп может нанести Украине вред и в определенной степени может дипломатически изолировать ее. Но сам он не может решать ее будущее», — резюмировал автор публикации.

Напомним, по материалам The Atlantic, Трамп стремится добиться подписания мирного соглашения между Украиной и Россией на декабрьском саммите G20, чтобы сбить цены на горючее и одержать внешнеполитическую победу. Для принуждения Киева к уступкам и территориальным отказам США усиливают давление: угрожают остановить военную помощь, ограничить предоставление разведданных и работу Starlink. В то же время, РФ планирует усилить удары по украинской энергетике, а также рассматривает варианты обсуждения мира на саммите в Китае в ноябре без участия Украины. В ближайшие два месяца, в том числе результаты выборов в Конгресс США, станут решающими для дальнейшего хода войны.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie