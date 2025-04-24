Трамп избегает ответа по Крыму: хочет мира между РФ и Украиной при любых условиях

Американский президент Дональд Трамп / © Associated Press

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Во время брифинга в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп избежал прямого ответа на вопрос о статусе Крыма в потенциальном мирном соглашении между Россией и Украиной. Он заявил, что стремится только к завершению войны, независимо от деталей такого соглашения.

Это он озвучил в ходе встречи со СМИ в Белом доме.

Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Вашингтоне, сделал ряд неоднозначных заявлений по поводу возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой.

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"Ну, все хорошо. Я просто хочу, чтобы война закончилась, мне все равно", - сказал он, фактически избегая четкой позиции по одному из ключевых вопросов возможного мирного соглашения и войны.

Президент США подчеркнул, что нет фаворитов в этой войне: "Если они оба будут счастливы, они оба подпишут соглашение. У меня нет фаворитов. Я не хочу иметь никаких фаворитов. Я хочу, чтобы соглашение было заключено".

"Я считаю, что у нас есть соглашение с Россией, мы должны договориться с Зеленским. Я думал, что с Зеленским может быть легче - это труднее", - резюмировал американский президент.

Напомним, по данным СМИ, в рамках переговоров с РФ США якобы готовы признать незаконную аннексию Крыма и заморозить линию фронта.