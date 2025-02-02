Трамп изменил мнение о Зеленском — экссоветник госсекретаря США

Президент США Дональд Трамп начал больше уважать президента Украины Владимира Зеленского, поскольку тот не поддался давлению и запугиванию.

Такое мнение высказал экс-советник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза в эфире Эспрессо.

"По президенту Зеленскому, Трамп дал понять, что не полностью ему доверяет. Он охарактеризовал его как настоящего шоумена, отметив, что тот умело извлекает значительные финансовые ресурсы от правительства Соединенных Штатов. По-моему, Трамп до сих пор злой из-за того, что его первый импичмент стал следствием разговора, который он имел с президентом Зеленским. В результате Трамп попал в серьезные неприятности. В то же время, думаю, что глубоко внутри Трамп начал больше уважать Зеленского именно потому, что тот не подвергся давлению", — подчеркнул Брайза.

Дипломат Мэтью Брайза заметил, что Дональд Трамп не очень уважает иностранных лидеров, которые ведут себя подобострастно. В качестве примера он привел поведение Виктора Орбана.

"В отличие от Виктора Орбана, который во время визита в Мар-а-Лаго засыпал Трампа преувеличенными похвалами, Зеленский отказался играть по его правилам. Трамп, безусловно, любит комплименты, но он не уважает иностранных лидеров, которые перегибают палку и ведут себя слишком подобострастно. ", – сказал он.

Напомним, спецпредставитель президента США Кит Келлог заявлял, что США поддерживают проведение выборов в Украине, возможно, до конца года, если Киев достигнет перемирия с Россией. Келлог отмечал необходимость проведения отложенных из-за военного положения президентских и парламентских выборов. По его словам, если Трамп будет давить на Зеленского для согласования выборов, это может выглядеть как поддержка нарратива Путина по поводу "нелегитимности власти" в Украине.

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