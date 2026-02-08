ТСН в социальных сетях

Трамп изменил подход к переговорам с Москвой — AP

Администрация президента США Дональда Трампа кардинально меняет подход к внешней политике, делая ставку не на карьерных дипломатов, а на действующих военных командиров.

Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа кардинально меняет подход к внешней политике, делая ставку не на карьерных дипломатов, а на действующих военных командиров, непосредственно участвующих в переговорах с ключевыми геополитическими оппонентами Вашингтона.

Как сообщает Associated Press, Дональд Трамп впервые поручил ведущим военным руководителям США присоединяться к переговорным процессам с Ираном и Россией, фактически оказав армии прямое влияние на формирование внешнеполитических решений.

В частности, командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер впервые принял участие в состоявшихся в Омане косвенных переговорах с Ираном. Его появление в парадной военной форме стало демонстративным сигналом об усилении американского присутствия и готовности к силовому давлению в регионе.

Параллельно министр армии США Дэн Дрисколл играет важную роль в переговорах, касающихся войны России против Украины. Он поддерживает постоянный контакт с украинскими чиновниками между раундами переговоров и выполняет функцию канала связи между Киевом и ключевыми представителями администрации Трампа.

По информации AP, Дрисколл координирует свою работу с ближайшим окружением президента США, в том числе с Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Виткоффом, обеспечивая непрерывность диалога на фоне отсутствия политического прогресса.

Кроме того, в переговорах в Абу-Даби принимал участие генерал Алексус Гринкевич — командующий американскими и натовскими силами в Европе. По данным военных источников, его привлечение направлено на возобновление высокоуровневых военных контактов с Россией и поддержание постоянного канала коммуникации между сторонами.

Аналитики отмечают, что подобная стратегия свидетельствует о сознательном уходе Белого дома от традиционной дипломатии. По словам бывшего советника Госдепартамента Элиота Коэна, президенты часто используют лично доверенных людей для передачи критически важных сигналов, особенно в кризисных ситуациях.

В то же время, нынешний подход Трампа означает усиление роли военных в переговорах, что может свидетельствовать о более жесткой и более прагматичной модели международной политики, где силовой фактор играет определяющую роль.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по мирному урегулированию войны в Украине прошли успешно.

Мы ранее информировали, что Украина будет сохранять контроль над оккупированными территориями, несмотря на дипломатическое давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

