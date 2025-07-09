Михаил Подоляк / © Associated Press

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Дональд Трамп постепенно отдает себе отчет, что Владимир Путин не заинтересован в переговорах, а наоборот — использует американского лидера для собственной выгоды.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью YouTube-каналу «РБК-Украина».

Михаил Подоляк подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин демонстративно срывает любые мирные инициативы, унижает американскую сторону и играет в долгую, пытаясь разъединить западную коалицию.

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«Сегодня Трамп четко отдает себе отчет, что Путин бьет по его репутации. Он делает это сознательно: говорит одно — делает другое. Он абсолютно не готов поддерживать американские миротворческие инициативы», — подчеркнул Подоляк.

По словам советника главы ОП, российские власти пытаются создать иллюзию открытости к диалогу, однако на самом деле целью Кремля является максимальная затяжка времени, чтобы заставить Украину к уступкам, а Запад — к усталости.

«Путин заинтересован в том, чтобы был ощутимый раскол между Европой и США. А главное, чтобы внимание Запада было сосредоточено на внутренних конфликтах», — пояснил Подоляк.

Подоляк также обратил внимание, что Россия использует символизм в своих действиях. Так, массированный ракетный удар по Киеву 4 июля — в День независимости США — произошел почти сразу после телефонного разговора между Трампом и Путиным.

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«Путин таким образом демонстрирует, кто, как он считает, является „паханом“ в этой войне», — заявил Подоляк.

По мнению украинского чиновника, ситуация с временной блокировкой военной помощи Украине заставила не только американские элиты, но и самого Трампа пересмотреть свои позиции по отношению к России.

«С точки зрения, например, приостановки поставок оружия — это четко зафиксировало реакцию европейских лидеров, американских политических элит и, разумеется, Украины», — заявил Подоляк.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что Россию нельзя воспринимать как партнера для дипломатии, поскольку Кремль действует только на языке силы.

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«Россия — это страна, которую можно либо вынудить к исполнению обязательств, либо она будет навязывать миру свои неадекватные требования. Договариваться с ней не о чем», — сказал Подоляк.

По словам Подоляка, главная цель России — оставить Украину наедине с войной. Кремль мечтает о сценарии, при котором Киев останется без западной поддержки, а Москва получит поддержку от авторитарных союзников, в частности Северной Кореи.

«Россия тогда будет окончательно обнулять все правила ведения войны и просто массово уничтожать гражданское население», — предостерег Подоляк.

Михаил Подоляк считает, что Трамп постепенно приходит к выводу, что Кремль можно сдержать только жесткими действиями, включая усиление санкций и военной помощи Украине.

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«Если эти выводы будут институализированы, а законопроекты приняты, мы можем ожидать усиления логистики, увеличения поставок оружия и более жесткой риторики США в отношении России», — подытожил он.

Напомним, США подтверждают гарантии безопасности для Украины и продолжают поддерживать противостояние российской агрессии. В Вашингтоне подчеркнули, что поставки оружия для ВСУ продолжаются.

Представитель Государственного департамента США Темми Брюс заявила, что администрация Дональда Трампа глубоко обеспокоена ситуацией в Украине и делает все возможное, чтобы предоставить Киеву необходимые средства для защиты.

Соединенные Штаты были и остаются на стороне украинского народа. Президент Трамп решительно осудил массовые убийства мирного населения и призвал к немедленному перемирию. В рамках этой позиции мы возобновляем поставки вооружения — хотя подробности пока не разглашаются, президент четко высказался по этому поводу», — заявила она.

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