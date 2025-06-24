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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп летит в Гаагу: саммит НАТО может стать его внешнеполитической победой

Трамп отправляется на саммит НАТО с намерением закрепить рост расходов союзников на оборону. Европа готова согласиться. Ожидается участие Зеленского.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп отправляется в Гаагу на саммит НАТО – первый с момента своего переизбрания.

Об этом сообщает Fox News.

Саммит обещает стать важной вехой во внешней политике Трампа: европейские союзники готовы формально согласиться по его главному требованию — увеличению оборонных расходов.

Ожидается, что Трамп прибудет в Нидерланды во вторник, а уже в среду вернется в Вашингтон. В этот раз, в отличие от предыдущих саммитов, где президент США обвинял европейцев в "нахлебничестве", лидеры стран-членов демонстрируют готовность выполнить обязательства.

Согласно новой договоренности, все члены НАТО, кроме Испании, обязуются постепенно довести расходы на оборону до 5% ВВП — вдвое больше предыдущей цели в 2%. Эта инициатива происходит непосредственно от Белого дома и ожидается, что ее официально примут во время саммита.

В рамках саммита Трамп встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими мировыми лидерами. Ожидается и присутствие президента Украины Владимира Зеленского, который планирует использовать саммит для продвижения идеи членства Украины в Альянсе и присоединения к коллективной системе обороны.

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