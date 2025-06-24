- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1286
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп летит в Гаагу: саммит НАТО может стать его внешнеполитической победой
Трамп отправляется на саммит НАТО с намерением закрепить рост расходов союзников на оборону. Европа готова согласиться. Ожидается участие Зеленского.
Президент США Дональд Трамп отправляется в Гаагу на саммит НАТО – первый с момента своего переизбрания.
Об этом сообщает Fox News.
Саммит обещает стать важной вехой во внешней политике Трампа: европейские союзники готовы формально согласиться по его главному требованию — увеличению оборонных расходов.
Ожидается, что Трамп прибудет в Нидерланды во вторник, а уже в среду вернется в Вашингтон. В этот раз, в отличие от предыдущих саммитов, где президент США обвинял европейцев в "нахлебничестве", лидеры стран-членов демонстрируют готовность выполнить обязательства.
Согласно новой договоренности, все члены НАТО, кроме Испании, обязуются постепенно довести расходы на оборону до 5% ВВП — вдвое больше предыдущей цели в 2%. Эта инициатива происходит непосредственно от Белого дома и ожидается, что ее официально примут во время саммита.
В рамках саммита Трамп встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими мировыми лидерами. Ожидается и присутствие президента Украины Владимира Зеленского, который планирует использовать саммит для продвижения идеи членства Украины в Альянсе и присоединения к коллективной системе обороны.