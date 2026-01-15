"Трамп любит быстрые победы": нардеп предупредил об опасности мира за счет Украины

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп любит быстрые победы, но это может быть за счет слабой стороны и в этом опасность. Поэтому Украине надо опираться на людей в администрации американского лидера, которые понимают опасность быстрого мира за счет Киева.

Об этом народный депутат из фракции «Слуга народа», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережка рассказал в интервью для «РБК-Украина».

Опасность быстрого мира для Украины

Нардеп объяснил, что растущая решимость Трампа означает в контексте мирных переговоров, в частности в контексте давления на президента России Владимира Путина. Мережко назвал ситуацию сложной, ведь она может обернуться для Украины как позитивом, так и негативом. Однако она создает возможности для Киева.

«И это говорит о том, что нам надо настойчиво работать с президентом Трампом, причем очень помогают здесь непосредственные прямые контакты с нашим президентом — саммиты. Надо постоянно, систематически иметь такой контакт», — подчеркнул политик.

Мережко отметил, что президент США любит быстрые победы, но спешка в прекращении конфликта представляет опасность.

«С одной стороны, Трамп спешит. Он любит быстрые победы и видит себя миротворцем. Это в его инаугурационной речи как раз отражено. Но если политик спешит решить конфликт, это может быть за счет более слабой стороны. И в этом опасность«, — пояснил нардеп.

Как Украине следует вести себя с Трампом?

По его словам, именно поэтому Украине следует очень мудро общаться и объяснять Трампу, опираться на людей в его администрации, которые понимают опасность быстрого мира за счет Киева.

«Что это не мир, это умиротворение агрессора. И это не решает проблему, а создает предпосылки для новой агрессии. И есть люди, которые это понимают», — сказал Мережко.

Он считает, что Трамп уже это осознал.

"Трамп осознает, что Путина не интересует аннексия части территории Украины. Путин пытается подчинить и уничтожить государственность всей Украины. Вопрос в том, как он будет реагировать на это. И здесь очень многое зависит от нас и от наших европейских партнеров. Мы здесь работаем в унисон», — заверил политик.

Напомним, Трамп заявил, что именно Украина и президент Владимир Зеленский, а не Россия, сейчас тормозят заключение мирного соглашения. По мнению главы Белого дома, Путин уже проявляет готовность к завершению войны, тогда как украинской стороне «трудно» пойти на этот шаг. Несмотря на критику, Трамп анонсировал встречу с Зеленским на форуме в Давосе на следующей неделе, где обсудят дальнейшие шаги.