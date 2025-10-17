Трамп меняет игру и переходит от дружбы к давлению: как США разворачивают политику по Кремлю

Дональд Трамп. / © Associated Press

Американский президент Дональд Трамп начал более агрессивно действовать в отношении Российской Федерации, ведь другие методы урегулирования войны не работают. Для главы Белого дома важен результат.

Об этом рассказал политический эксперт Андрей Городницкий в комментарии "24 канала".

По словам эксперта, ранее Трамп пытался достучаться до российского "фюрера" Владимира Путина, используя льстивые слова. Впрочем, президент США понял, что это вообще не работает.

"Его интересует конечная цель, а не средства. Сейчас они готовы к конкретным действиям в отношении России. Важно, чтобы Европа также включилась. Если Германия и Польша еще попытаются что-то делать, то многие другие страны действуют просто флегматично", - пояснил Городницкий.

В последнее время участились разговоры, что Украина может получить ракеты Tomahawk. Важно, что сам Трамп также поддерживает идею экономического давления на Россию. Поэтому, говорит политический эксперт, есть надежда, что это повлияет на Путина.

"Даст ли это результат? Я не уверен. Пока кажется, что Путин выберет вариант на эскалацию и начнет мобилизацию. Там уже приняли постановление о мобилизации резервистов. Похоже, что доводят бюрократическую базу до этого решения. Деньги у них заканчиваются, но определенный период они еще смогут воевать", - заявил Городниц.

Напомним, вчера стало известно, что Трамп провел переговоры с Путиным. После разговора в Белом доме заявили, что лидеры стран договорились о новой встрече. По словам американского лидера, она должна состояться у его венгерского «друга» Виктора Орбана – в Будапеште.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путина захотел возобновить переговоры с Трампом, как только услышал о возможности поставки Украине американских ракет Tomahawk. Он также выразил уверенность, что "импульс укрощения террора и войны, сработавший на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины".