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Трамп меняет мнение о Путине из-за массированных обстрелов Украины — премьер-министр Финляндии
Глава правительства Финляндии Петтери Орпо подверг резкой критике ракетные удары РФ по Украине, подчеркнув, что они направлены против мирного населения и призвал США к более жесткой позиции.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что недавние атаки России на Украину заслуживают решительного осуждения.
Об этом он сказал во время пресс-конференции после неформальной встречи глав правительств стран Северной Европы, сообщает Demokraatti.
Эти обстрелы были направлены преимущественно против мирных жителей. Это четкий сигнал того, что Россия не готова ни к каким мирным переговорам», — заявил Орпо.
Во время пресс-конференции премьера также спросили о словах президента США Дональда Трампа, ранее назвавшего Путина «сумасшедшим». Орпо ответил, что, вероятно, такие заявления свидетельствуют о разочаровании Трампа поведением Кремля.
«Надеюсь, эти сигналы означают, что Трамп понимает: Путин не хочет мира. Он хочет продолжить свою войну и убийства мирных людей в Украине», — подчеркнул Орпо.
Финский премьер выразил надежду, что заявления американского президента будут иметь реальные последствия и заставят США к более решительным действиям.
«Я надеюсь, что это вызовет реакцию со стороны Соединенных Штатов, которые будут более жестко отвечать на действия Путина и России. И это приблизит нас к реальным мирным переговорам», — подытожил Орпо.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп публично отказался от давления на Москву, в Вашингтоне и Брюсселе все чаще раздаются прогнозы об ослаблении боевого потенциала России уже в следующем году.
Мы ранее информировали, что президент Польши Анджей Дуда призвал президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины и заключить мир.