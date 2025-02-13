Трамп меняет политику США в отношении Украины: Defense News указало на признаки

Президент Дональд Трамп перевернул трехлетнюю политику США по Украине, заявив, что он и российский диктатор Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении войны.

Об этом пишет Defense News.

"Разговор Трампа с Путиным направил потенциально драматический сигнал о том, что Вашингтон и Москва могут работать над достижением соглашения о прекращении боевых действий в Украине, обходя правительство Украины. Это означало бы разрыв с администрацией Байдена, которая твердо настаивала на том, что Киев будет полноправным участником любых решений", - пишет издание.

После того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, администрация Байдена присоединилась к другим членам НАТО, пообещав, что членство в западном военном альянсе будет "неизбежным".

В среду, 12 февраля, Трамп заявил о России: "Они давно говорили, что Украина не может вступить в НАТО, – сказал Трамп. – И меня это устраивает".

Напомним, Дональд Трамп подтвердил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что договорился начать переговорный процесс по завершению войны в Украине.

О своем разговоре с Путиным Трамп сказал: "Люди действительно не знали, что думает президент Путин. Но я думаю, что могу сказать с большой уверенностью, что он также хочет, чтобы это закончилось, поэтому это хорошо – и мы будем работать над тем, чтобы это закончилось как можно скорее".

Трамп отметил, что он "вероятно" встретится лично с Путиным в ближайшее время, допустив, что это может произойти в Саудовской Аравии.

Трамп также анонсировал встречу с Владимиром Зеленским, с которым уже общался по телефону после своей победы на выборах в ноябре. Сам Зеленский планирует встретиться с открывающимся в пятницу вице-президентом США Джеймсом Уенсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Также в Мюнхене ждут спецпосланника Келлога, который, как он сам объяснил, по возвращении в Вашингтон представит Трампу варианты завершения войны РФ против Украины. Детали плана неизвестны, Келлог сказал, что их объявит сам Трамп.

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