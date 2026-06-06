Трамп меняет решение по войскам в Европе: хаотические приказы могут стоить США миллионы долларов

Дональд Трамп / © Associated Press

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Непоследовательные решения президента США Дональда Трампа по поводу американского военного присутствия в Европе могут обойтись американским налогоплательщикам в миллионы долларов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в военных структурах США.

По данным агентства, в мае Пентагон сначала отменил запланированное развертывание военных подразделений в Польшу и Германию в рамках сокращения американского контингента в Европе примерно на 5 тысяч военнослужащих. Однако уже через несколько недель Трамп неожиданно заявил о намерении отправить дополнительные 5 тысяч военных именно в Польшу.

В результате таких решений часть техники и оборудования уже находилась в пути в Европу, когда приказы изменились. По информации AP, только затраты на подготовку предварительной ротации составили около 32 миллиона долларов. Военные подразделения оказались в неопределенном положении, а планирование сделок было существенно усложнено.

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Европейские союзники также выражают беспокойство из-за противоречивых сигналов из Вашингтона. На фоне войны России против Украины НАТО опасается, что нестабильность американской политики может ослабить доверие к оборонным гарантиям Альянса.

Дополнительной проблемой является финансовое состояние американской армии. Сухопутные войска США уже сталкиваются с дефицитом бюджета в размере от 2 до 6 миллиардов долларов, из-за чего приходится сокращать отдельные программы подготовки и поддержания боеготовности.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщало, что Пентагон отменил планы по ротационной передислокации около 4000 военнослужащих в Польшу. CNN, в свою очередь, сообщило , что это решение было частью усилий по сокращению количества американских войск в Европе.

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