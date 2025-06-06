Трамп молчит о Китае и его поддержке Кремля: почему это вызывает тревогу

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Администрация Дональда Трампа сознательно воздерживается от давления на Китай, несмотря на то что Пекин остается одним из главных экономических и технологических доноров российской военной машины.

Об этом сообщили американские и европейские чиновники, знакомые с внутренними дискуссиями в Вашингтоне, пишет Bloomberg.

Вместо того чтобы потребовать прекращения поддержки Кремля, Белый дом выбирает сосредоточиться на двусторонних вопросах — от тарифов и технологий до стратегических ресурсов, оставляя войну в Украине вне приоритетов. По словам источников, такой подход свидетельствует об отходе от политики администрации Байдена, тесно связывавшей отношения с КНР с контекстом войны.

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Беседа Трампа с Си: без упоминаний об Украине

После недавнего телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что "ничего не обсуждалось по России или Украине". В Белом доме от комментариев воздерживаются. Источники утверждают, что президент не хочет открыто критиковать Пекин за помощь РФ, пока продолжаются переговоры с Владимиром Путиным о возможном прекращении войны.

ЕС давит, Трамп — нет

Несмотря на призывы G7 и ЕС прекратить поставки товаров двойного назначения России, администрация Трампа пока не планирует новые санкции против Китая. В отличие от США Европейский Союз продолжает публичное давление. В частности, главная дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Китай "разжигает войну", поставляя компоненты для оружия.

Санкции действуют, но Китай не останавливается

После обнародования данных о совместных разработках дронов российскими и китайскими компаниями, ЕС и администрация Байдена уже ввели санкции против десятков китайских фирм. Пекин в ответ заявляет, что не поставляет летальное оружие, а экспорт так называемых товаров двойного назначения находится под контролем. Однако по данным Bloomberg, экспорт в Россию продолжается, в то же время Пекин ограничил поставки беспилотников Украине и западным партнерам.

Поддержка Москвы из-за обхода санкций

Несмотря на официальные запреты, РФ активно получает компоненты из Китая, необходимые для производства ракет, дронов и военной электроники. В Вашингтоне обеспокоены, однако команда Трампа, по словам источников, планирует сосредоточиться на более приоритетных для США темах, чем война в Украине.

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Грэм продвигает санкции, но пока без поддержки Белого дома

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что перед саммитом G7 будет продвигать законопроект по санкциям против России и покупающих у нее нефть посредников — в частности Китая и Индии. Законопроект имеет уже более 80 соавторов в Сенате. Впрочем, Белый дом пока не поддерживает его открыто.

Напомним, агрессорка РФ получила преимущество в войне дронов в Украине благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям, расположенным вдали от линии фронта. В особенности, помощи со стороны Китая. Впрочем, официально КНР соблюдает все правила.