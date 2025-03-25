Трамп может давить на Украину, чтобы она согласилась на уступки РФ – американский генерал

Переговоры могут превратиться в попытку давления со стороны Дональда Трампа, направленную на принуждение Украины к уступкам агрессору.

Бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал армии США Уэсли Кларк заявил, что не видит реального прогресса в недавних переговорах в Саудовской Аравии. По его мнению, обсуждения могли касаться ситуации в Черном море, однако ключевые вопросы остаются нерешенными.

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Как сказал Стив Виткофф, настоящая проблема — признает ли Украина, что навсегда потеряла части Донбасса и Крым. И если так — сможет ли Зеленский остаться президентом? Но все мои источники в Украине говорят одно: украинцы не собираются отдавать свою землю", — подчеркнул Кларк.

Он отметил, что переговоры могут превратиться в попытку давления со стороны Дональда Трампа, направленную на принуждение Украины к уступкам агрессору. В то же время, генерал напомнил, что вопрос территорий — это не только вопрос границ.

"Речь идет не просто о земле. Есть вопросы похищения детей, репараций, военных преступлений, массовых нарушений прав человека. Это сложная и болезненная история", — подчеркнул Кларк.

Он выразил осторожную надежду на возможность достижения договоренностей по безопасности в Черном море, в частности, по прекращению атак на гражданскую инфраструктуру. Но, по его словам, даже эти шаги потребуют времени и серьезных усилий.

Раньше мы писали, что во время переговоров в Саудовской Аравии российская сторона пытается всячески демонстрировать, что она имеет более успешное положение и диктует свои правила.