Трамп может действовать по двум полярным сценариям по отношению к Украине: политолог назвал их

Избранный президентом США Дональд Трамп после официального вступления в должность может действовать по двум полярным сценариям по Украине.

Такое мнение политолог Игорь Чаленко выразил в эфире телеканала "Киев24".

Политолог считает, что новоизбранный американский президент либо пойдет на замораживание войны в Украине, либо изменит риторику в отношении России и будет помогать Киеву.

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"Сейчас, надо понимать, есть два полярных сценария, как будет действовать Трамп. Первый сценарий – это заморозка войны и переориентация Трампа полностью на Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы дальше геополитически бороться с Китаем. Или – изменение собственной риторики и политики в отношении Российской Федерации. И тогда ход Помпео, которого так и не взяли в администрацию Трампа, все же определенные идеи по ленд-лизу, по 500 миллиардам долларов для нас может действительно заработать", – предполагает Чаленко.

К слову, экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп после начала своих полномочий займет более жесткую позицию по поводу войны в Украине, чем во время предвыборной кампании. Помпео убежден, что Трамп "не позволит Владимиру Путину прокатиться через Украину".

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