Трамп может нанести сокрушительный удар по РФ и Китаю: одно решение повлияет на войну в Украине

У Трампа достаточно интересов, чтобы освободить Украину от России.

Киев в течение месяцев отмечал, что его богатые залежи всего – от титана до графита – могут помочь Дональду Трампу победить Китай в глобальной погоне за ресурсы.

Об этом пишет издание The Hill.

Украина привлекает президента Трампа своими богатствами полезных ископаемых и тот, скорее всего, будет считать, что страну следует спасать ради них.

"США и Европа получат украинские полезные ископаемые, если усилия Трампа увенчаются успехом. Если нет, то Вашингтон и Брюссель получают только их часть", — пишет издание.

Напомним:

3 февраля Дональд Трамп заявил, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на американскую помощь. Зеленский ответил на это, что Украина готова добывать редкоземельные металлы вместе с партнерами, и напомнил, что инвестиции США в целом в полезные ископаемые Украины являются отдельным пунктом плана победы. Речь шла о ценных природных ресурсах стоимостью триллиона долларов США. Впрочем, какие именно месторождения больше всего интересуют Белый дом и о чем может идти речь в соглашении между США и Украиной Трамп не уточнил.

Предложение Трампа оказывать помощь Украине в обмен на ее редкоземельные металлы осудил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, использовать ресурсы страны для финансирования поддержки ее обороны "очень эгоистично". Шольц отметил, что, учитывая огромные разрушения в Украине, ценные ресурсы следует использовать для финансирования восстановления страны после войны.

Украина имеет самую большую минерально-ресурсную базу из всех стран Европы. Из 118 элементов периодической системы в украинских месторождениях имеются 92 основных.

"Радио Свобода" пишет, что среди ресурсов, о доступе к которым Дональд Трамп хочет договариваться с Украиной – редкоземельные металлы.

Это группа из 17 химических элементов с уникальными физико-химическими свойствами, которые широко используются в современных технологиях и промышленности, от электроники до оборонной сферы и космической отрасли.

В настоящее время огромную часть мировой добычи редкоземельных металлов осуществляет Китай.

Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов считает, что потенциальное соглашение Украины с США об оружии и помощи в обмен на редкие металлы было бы лучшим решением для Киева.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, почему ресурсы Украины важны для Запада.

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