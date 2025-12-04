Трамп может отказаться как от Украины, так и от РФ: The Telegraph предупредил о рисках

Дональд Трамп / © Associated Press

Отсутствие прогресса в мирных переговорах по окончании войны в Украине вызывает все большее беспокойство в Европе, что Соединенные Штаты могут дистанцироваться от процесса и сократить поддержку Киева.

Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, президент США Дональд Трамп оказался «между молотом и наковальней»: с одной стороны неуступчива Россия, с другой — Украина и европейские союзники, настаивающие на жесткой позиции Соединенных Штатов. Несмотря на то что Трамп обещал завершить войну за 24 часа (позже 100 дней), прошло уже более 317 дней его второго президентства, а боевые действия не демонстрируют признаков замедления.

Издание предполагает, что Трамп может снова прибегнуть к тактике «кнута», давя на одну из сторон конфликта.

«Одним из вариантов является возвращение США к политике повышения давления на Кремль, ранее уже побудившее Путина возобновить диалог. Тогда Трамп публично заявлял о готовности продать Украине ракеты Tomahawk, а Вашингтон ввел первые со времен Байдена санкции против „Роснефти“ и „Лукойла“, — отмечают журналисты.

По данным издания, Украина и европейские партнеры пока неформально призывают администрацию Трампа вернуться к более жесткой линии по отношению к Москве, чтобы заставить ее серьезно рассмотреть обновленный мирный план.

Однако президент США, как отмечает издание, известен своим нетерпением.

The Telegraph также предупреждает о реальном риске, что Трамп может решить отойти от мирных переговоров и сосредоточиться на внутренних политических приоритетах — в частности, иммиграции. Подобные решения в прошлом или даже временные задержки финансирования имели критические последствия для украинских сил на фронте.

На этом фоне, по оценке издания, европейским лидерам, прежде всего генсеку НАТО Марку Рютте, может снова понадобиться дипломатическая «стратегия умиротворения» Вашингтона.

Напомним, спецпосланник США Стив Уиткофф в компании с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Они говорили около 5 часов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что это очень важная встреча.

«Все зависит от сегодняшних разговоров», — заявил Зеленский и добавил, что Киев ждет «сигналов».

В зависимости от того, какие будут эти сигналы, пояснил Зеленский, будет зависеть, на каком уровне украинская делегация встретится с американской после этой встречи. Если сигналы «дадут возможность и шанс принятия глобальных, но быстрых решений», то это будет встреча на высшем уровне.

Две недели назад американцы представили Киеву мирный план по 28 пунктам, который многие аналитики назвали не просто выгодным для Москвы, а даже условиями капитуляции Украины.

С тех пор состоялись переговоры между США и Украиной в Женеве и во Флориде, в ходе которых дипломаты доработали этот мирный план, который теперь должны были представить Кремлю.