Трамп может положить конец войне в Украине — в WP назвали действенный инструмент

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп имеет уникальный набор инструментов для влияния на войну России против Украины, способных радикально изменить ход конфликта или принудить стороны к дипломатическому урегулированию.

Такое мнение высказал обозреватель The Washington Post Фарид Закария.

Закария отмечает, что Украина уже пятый год ведет войну против государства, имеющего значительно большие ресурсы — экономику примерно в 12 раз больше и население в четыре раза больше. По его оценке, сам факт выживания Украины является одним из самых больших военных достижений современности.

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«У США есть инструменты влияния, которых не хватает Европе — усиление военной помощи Украине, расширение санкций против российской нефти и „теневого флота“, а также ускорение поставок вооружений союзникам по НАТО», — отмечает он.

Закария подчеркнул, что Трамп сталкивается со значительным падением уровня поддержки внутри страны и, по оценкам обозревателей, не демонстрирует эффективности урегулирования международных конфликтов, в частности, войны с Ираном. В то же время, на его политическое будущее может повлиять ситуация вокруг войны в Украине.

По его словам, несмотря на сложные политические обстоятельства, у Трампа остается возможность улучшить свои позиции, если он сосредоточится на достижении мира в Украине.

В то же время он отмечает, что, несмотря на смену динамики, говорить о скором завершении войны или четкой победе Украины пока преждевременно. Важную роль в поддержке Киева, по его словам, сейчас играет Европа, частично компенсируя сокращение американской помощи.

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Закария также напоминает, что предыдущая позиция Трампа по отношению к Украине и России была противоречивой, однако сейчас он, по мнению автора, имеет инструменты влияния, недоступные другим западным лидерам.

В то же время после давления, как считает аналитик, возможно и формирование переговорного сценария, который позволил бы России выйти из войны без дальнейшей эскалации.

Переговоры о мире — последние новости

Страны ЕС, в частности, Германия, Франция и Великобритания, обсуждают возможные форматы переговоров с Россией и Украиной. Речь идет о потенциальной координации дипломатических усилий по запуску нового переговорного процесса.

На фоне этих сообщений украинский президент Владимир Зеленский также обратился к Путину с открытым письмом, в котором призвал к прямым переговорам и определению четкой даты встречи.

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Владимир Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной на основе договоренностей, достигнутых в ходе российско-американских контактов в Анкоридже.

Аналитики расценивают заявление как попытку вернуть тему мирных переговоров в международную повестку дня, используя упоминание Анкориджа как символ договоренностей с США. В то же время украинские власти неоднократно отмечали: любые переговоры возможны только после прекращения агрессии и восстановления территориальной целостности.

Трамп заявил, что Зеленский и Путин должны «сами договариваться» о мире. Президент США уверен, что война будет решена, и заявил о своей роли в этом.

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