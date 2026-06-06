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Трамп может положить конец войне в Украине — в WP назвали действенный инструмент
Путин больше не может быстро компенсировать потери, и это шанс для президента США заставить его остановиться.
Президент США Дональд Трамп имеет уникальный набор инструментов для влияния на войну России против Украины, способных радикально изменить ход конфликта или принудить стороны к дипломатическому урегулированию.
Такое мнение высказал обозреватель The Washington Post Фарид Закария.
Закария отмечает, что Украина уже пятый год ведет войну против государства, имеющего значительно большие ресурсы — экономику примерно в 12 раз больше и население в четыре раза больше. По его оценке, сам факт выживания Украины является одним из самых больших военных достижений современности.
«У США есть инструменты влияния, которых не хватает Европе — усиление военной помощи Украине, расширение санкций против российской нефти и „теневого флота“, а также ускорение поставок вооружений союзникам по НАТО», — отмечает он.
Закария подчеркнул, что Трамп сталкивается со значительным падением уровня поддержки внутри страны и, по оценкам обозревателей, не демонстрирует эффективности урегулирования международных конфликтов, в частности, войны с Ираном. В то же время, на его политическое будущее может повлиять ситуация вокруг войны в Украине.
По его словам, несмотря на сложные политические обстоятельства, у Трампа остается возможность улучшить свои позиции, если он сосредоточится на достижении мира в Украине.
В то же время он отмечает, что, несмотря на смену динамики, говорить о скором завершении войны или четкой победе Украины пока преждевременно. Важную роль в поддержке Киева, по его словам, сейчас играет Европа, частично компенсируя сокращение американской помощи.
Закария также напоминает, что предыдущая позиция Трампа по отношению к Украине и России была противоречивой, однако сейчас он, по мнению автора, имеет инструменты влияния, недоступные другим западным лидерам.
В то же время после давления, как считает аналитик, возможно и формирование переговорного сценария, который позволил бы России выйти из войны без дальнейшей эскалации.
Переговоры о мире — последние новости
Страны ЕС, в частности, Германия, Франция и Великобритания, обсуждают возможные форматы переговоров с Россией и Украиной. Речь идет о потенциальной координации дипломатических усилий по запуску нового переговорного процесса.
На фоне этих сообщений украинский президент Владимир Зеленский также обратился к Путину с открытым письмом, в котором призвал к прямым переговорам и определению четкой даты встречи.
Владимир Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной на основе договоренностей, достигнутых в ходе российско-американских контактов в Анкоридже.
Аналитики расценивают заявление как попытку вернуть тему мирных переговоров в международную повестку дня, используя упоминание Анкориджа как символ договоренностей с США. В то же время украинские власти неоднократно отмечали: любые переговоры возможны только после прекращения агрессии и восстановления территориальной целостности.
Трамп заявил, что Зеленский и Путин должны «сами договариваться» о мире. Президент США уверен, что война будет решена, и заявил о своей роли в этом.