Трамп может попасть в ловушку Путина: Кремль готовится использовать саммит в собственных целях

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп объявил о "большом прогрессе" в попытках остановить войну в Украине после встречи своего посланника Стива Виткоффа с Владимиром Путиным. По словам Трампа, саммит с российским президентом может состояться в ближайшие недели — и теоретически стать первым шагом к прекращению боевых действий.

Об этом пишет издание CNN.

Несмотря на оптимизм, в Вашингтоне растет обеспокоенность: не пытается ли Кремль использовать переговорный процесс для собственных целей? Сам Трамп еще раньше признавал, что Путин "опять его подталкивает", намекая на риски доверчивости в диалоге с Москвой.

Реклама

Хотя после недавних массированных ударов РФ по Киеву и другим городам Трамп жестко высказался в адрес Путина, назвав его действия безумием, общий тон президента США остается крайне оптимистичным. Он вновь заявил, что "существует очень хороший шанс остановить войну", хотя еще в январе обещал завершить ее через 24 часа, не объяснив, каким образом.

Бывший дипломат и аналитик Немецкого фонда Маршалла Дэвид Сальво предостерегает: США могут переоценивать желание Кремля идти на уступки. По его словам, война для Путина — не только инструмент влияния, но и основа легитимности режима, на котором держится экономика и внутренняя стабильность РФ.

"Я просто не вижу факторов, которые могли бы радикально изменить расчеты Кремля", - отмечает Сальво.

Тем не менее, в Белом доме считают, что прямой диалог на самом высоком уровне может сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Трамп рассматривает возможность трехсторонней встречи с участием Путина и Владимира Зеленского. В случае ее проведения это будет самое громкое дипломатическое событие с момента начала полномасштабного вторжения РФ.

Реклама

Однако пока никакого подтверждения готовности Кремля к саммиту нет. Россия обычно проводит длительные подготовительные переговоры, позволяющие ей тянуть время или навязывать свои условия. Спешка Трампа может быть воспринята в Москве как слабость.

С другой стороны, публичные ставки настолько высоки, что Путин может пойти на определенные тактические уступки, например, временное прекращение воздушных ударов, чтобы дать Трампу возможность объявить победу. Но реальные договоренности о перемирии или мирном соглашении могут потребовать еще месяцев или лет переговоров. История показывает, что обещания Кремля по прекращению огня часто оказываются фикцией.

Удар по экономическим связям России также может стать рычагом давления. В тот же день, когда появилась информация о предстоящем саммите, Трамп пригрозил ввести новые пошлины против Индии — одного из ключевых покупателей российской нефти. Через два дня истекает срок, который президент США дал Путину для прекращения огня — иначе будут объявлены новые санкции.

На этом фоне в Украине прозвучала редкая положительная нота. В своем вечернем обращении Зеленский отметил, что "Россия, похоже, теперь более склонна к прекращению огня - давление работает".

Реклама

Значит ли это реальный прорыв — или очередную ловушку Кремля, в которую Трамп рискует попасть, пытаясь достичь Нобелевской "мирной" победы?

Напомним, что инициатива по встрече президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным во время визита спецпосланника Стива Виткоффа в Москву происходила от российской стороны.