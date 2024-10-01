Трамп может пойти еще дальше: экспредставитель Госдепа сказал, что ждет Украину после выборов в США

По мнению Курта Волкера, США позволят бить по российским целям западным оружием вне зависимости от того, кто победит на выборах президента в ноябре.

Визит Зеленского в США был не слишком успешным, так как главной цели – получения разрешения на удары американским оружием вглубь территории России – Украина не достигла.

Такое мнение высказал бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине времен президентства Трампа Курт Волкер в интервью DW.

По словам Волкера, визит Зеленского пришелся на "крайне неподходящее время" из-за напряженной предвыборной кампании, поэтому он невольно оказался "втянутым в межпартийные распри" республиканцев и демократов. Впрочем, встреча Зеленского с Трампом, которая состоялась несмотря на всех препятствия, была очень продуктивной.

"После встречи Дональд Трамп сказал о необходимости справедливого мира для Украины. И это большой шаг вперед, поскольку до этого Трамп говорил только о прекращении войны. Но мудрее было бы не приезжать в разгар острого политического сезона, не позволять сделать тему Украины разменной монетой в межпартийных баталиях", – заметил Волкер.

Когда Украина получит разрешение на удары вглубь РФ

По его мнению, еще до выборов или вскоре после них Украина получит желанное разрешение США использовать оружие для ударов по РФ.

"Администрация Байдена начнет снимать эти ограничения, возможно, без громких заявлений, но начнет. Вполне возможно, решение будут принимать по конкретным поводам постепенно. Если победит Трамп, то не исключено, что он пойдет и еще дальше. Он скажет украинцам: "Вот вам новое соглашение по ленд-лизу. Вы можете ссудить денег столько, сколько вам нужно, если вы на них покупаете американское оружие. Сражайтесь! При одном условии – когда Путин будет готов закончить войну, вы тоже ее завершите". В то же время он будет давить на Путина. Он скажет: "Мы дадим украинцам столько оружия, сколько нужно, мы обеспечим вступление Украины в НАТО. Заканчивайте войну!», – предположил Волкер.

Бывший спецпредставитель Госдепа заметил, что вне зависимости от того, кто придет в Белый дом после Джо Байдена, США будут поддерживать вступление Украины в НАТО, но вряд ли это будет частью плана окончания войны. Скорее всего, Украину примут в НАТО уже после войны, чтобы обеспечить стабильный мир и условия для эффективного сдерживания России.

Волкер добавил, что по вопросу снятия ограничений на использование Украиной западного оружия "Америка сдерживает всех". Как только Белый дом отважится предоставить это разрешение, то же сделают и остальные союзники по НАТО.

Как Запад должен реагировать на ядерный шантаж Путина

Бывший спецпредставитель Госдепа также прокомментировал угрозы России применить ядерное оружие. По его мнению, страх ядерной эскалации со стороны Кремля — это ошибка Запада.

"Россию сдерживает не наша сдержанность. Россия просто сейчас пытается победить Украину. У нее не получается это сделать, но вовсе не из-за того, что Москва себя "сдерживает". Разрешение бить по целям в глубине России способно заметно изменить ситуацию. Иначе Россия просто продолжит делать то, что оно делает и сейчас. Что касается ядерного оружия или возможных диверсий [на территории западных стран – ред.], то Россию удерживает от этого не наше бездействие, а возможные последствия таких шагов. Если бы они применили ядерное оружие, то был бы ответный удар по тем силам, которые его применили. Если бы они занялись саботажем и другими видами взрывной деятельности в западных странах, то Россия получила бы жесткий ответ", – подчеркнул он.

Волкер уверен, что угрозы Путина изменить ядерную доктрину РФ таким образом, чтобы можно было наносить ответный ядерный удар даже по неядерной стране, не стоит воспринимать серьезно.

"Я считаю, что Путин это сказал только для того, чтобы повлиять на политику Запада, заставить его отказаться от помощи Украине и не позволить Киеву использовать системы вооружения большой дальности", – пояснил он.

Волкер отметил, что Путин в любом случае "не связан доктриной, это для него просто бумажка".

"Его сдерживают именно потенциальные последствия применения ядерного оружия, которые, как он понимает, очень сильно ударят по России… Если речь зайдет о применении ядерного оружия в войне против Украины, то со стороны западных союзников должно быть сделано очень строгое предупреждение: это будет иметь прямые последствия для вооруженных сил России. Они будут уничтожены", – подытожил Курт Волкер.

Напомним, МИД Украины опроверг заявления Financial Times о территориальных компромиссах в обмен на мир. В ходе встреч в Нью-Йорке не обсуждались компромиссы по территориальной целостности Украины.

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