Трамп может пойти на невыгодное для Украины мирное соглашение: анализ от Портникова

Журналист акцентировал, что амбициозной задачей Украины является объяснить Трампу, что мир на условиях Путина – это не только катастрофа для государства, но и позор для Белого дома и его нового главы.

Учитывая, как сейчас решается вопрос мирного соглашения на Ближнем Востоке, не исключено, что в администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа могут пойти на невыгодные для Украины условия соглашения с Россией.

Такое мнение украинский журналист Виталий Портников высказал в эфире своего YouTube-канала.

Портников объяснил, почему у Трампа могут решиться на невыгодное для Украины мирное соглашение.

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"То, как сейчас решается вопрос мирного соглашения на Ближнем Востоке, создает определенное впечатление того, что для успокоения эго Дональда Трампа в Белом доме могут пойти на условия, которые будут невыгодны для нашей страны. Если соглашение с "Хамас" невыгодно для Израиля — а это многие из наблюдателей сегодня говорят – а в безопасности Израиля Дональд Трамп словно бы был недавно заинтересован больше, чем в безопасности Украины, то возникает вопрос – как новая американская администрация будет действовать на украинском направлении. Если вопрос сохранения лица действующего американского президента и скорость принятия решений гораздо является более приоритетным вопросом, чем постоянный мир в кризисных регионах", – рассказал журналист.

В то же время он отметил, что вопрос не только в позиции Трампа на его вероятных переговорах и встречах с президентом России Владимиром Путиным.

"Вопрос – как будет воспринимать такие условия российского президента украинское руководство, общество, в конце-концов европейцы. Может сложиться ситуация, когда американцы не будут видеть ничего трагического в таких предложениях президента США. А вот в Киеве и европейских столицах будут прекрасно осознавать, что будут иметь дело с отложенной войной и с таким политическим переформатированием Украины, которое не позволит надеяться на ее независимое, суверенное развитие в будущем", – рассказал Портников.

То есть, добавил он, многое будет зависеть от Трампа, но и многое – от Украины.

Журналист убежден, что Украине не удастся достичь никаких реальных компромиссов с Россией.

"Первое, что нужно осознать, – никаких реальных компромиссов с Путиным нам достичь не удастся, потому что российский президент уверен, что сможет навязать Украине свои условия мира, которые пока выглядят исключительно как условия капитуляции. И то, о чем действительно думает Владимир Путин, – это то, как использовать в навязывании этих фактических условий капитуляции желание нового американского президента выглядеть таким себе миротворцем", – высказался Портников.

В этом контексте он акцентировал, что амбициозной задачей Украины является объяснить новой администрации в США и самому Трампу, что мир на условиях Путина – это не только катастрофа для Украины, но и позор для Белого дома и его нового руководителя.

К слову, кандидат на должность госсекретаря США Марко Рубио предлагает компромиссы Украине и России, которые заключаются в отказе Киева от оккупированных территорий. По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, это будет означать победу России.

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