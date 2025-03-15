Трамп может пойти на условия Кремля, чтобы остановить войну – политолог

Трамп стремится добиться быстрого успеха, но сейчас ему это трудно сделать.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп постоянно меняет свои векторы и стремится как можно быстрее показать результат о прекращении войны в Украине.

Такое мнение в эфире РБК-Украина высказал директор Института мировой политики, кандидат политических наук Евгений Магда.

Он заявил, что нельзя полностью отвергать давление со стороны Трампа на российского диктатора Владимира Путина для достижения перемирия в Украине.

"Но мы видим, что у Трампа векторы меняются очень быстро. Я все-таки не психолог, мне не хватает профессиональных знаний для таких оценок 100%, но, мне кажется, он не может долго выдерживать внимание на каком-то одном векторе. То есть, для того, чтобы осуществлять такие вот санкции, санкции... И его поджимает время", — пояснил он.

Трамп стремится добиться быстрого успеха, но сейчас ему это трудно сделать. Полетало заметил, что на сайте Белого дома появилась надпись "50 побед за 50 дней", но они не выглядят впечатляющими.

На вопрос, обязательно сорвется 30-дневное перемирие, эксперт ответил, что Россия обязательно его сорвет.

"Конечно сорвет. А что, за годы АТО, ООС были перемирия, которые не были сорваны? В России это уже наработанные механизмы. Тот, кто доверяет России, он сам себя обманывает без посторонней помощи. И об этом надо говорить, это надо понимать и на этом нужно подчеркивать. носить", — подытожил он.

Ранее сообщалось, что президент Франции прокомментировал реакцию российского диктатора Путина по предложению США прекратить огонь.

Мы ранее информировали, что G7 ужесточит санкции против РФ, если Кремль откажется от прекращения огня.

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