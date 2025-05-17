Президент Франции Эммануэль Макрон / © скриншот с видео

Реклама

Президент США Дональд Трамп может связаться с российской стороной в ближайшее время, чтобы выяснить, что произошло в Стамбуле и какие шаги нужны дальше для завершения войны.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после завершения встречи Европейского политического сообщества (EPC) в Тиране в пятницу, 16 мая.

По словам Макрона, сегодня команды переговорщиков из Франции, Германии и Британии находились в постоянном контакте с украинскими коллегами, и потому «участвовали в обсуждениях в режиме реального времени». Теперь дело за Трампом, который еще должен подтвердить свои планы, но, вероятно, его контакт с россиянами будет организован «в ближайшие часы или дни, чтобы иметь возможность прояснить произошедшее и попытаться двигаться вперед». Макрон также отметил, что речь идет скорее всего о телефонном разговоре.

Реклама

«Далее, у нас та же последовательность. То есть, если прекращения огня не будет, нам нужно будет подготовить ответ, то есть подняться на ступеньку выше в санкциях», — отметил Макрон.

Он добавил, что санкционные меры сейчас прорабатываются между европейцами и американцами, и потому было бы слишком рано разглашать детали.

«Важно, чтобы ни у кого не возникло мнения о возобновлении переговоров в Стамбуле на том месте, где они остановились весной 2022 года. Потому что за это время прошло три года ужасной войны… Итак, мы никому не дадим поверить, что мы можем вернуться к тому моменту, когда мы были. Ни украинцы, ни европейцы, ни американцы не могут вернуться на эти позиции», — подчеркнул президент Франции.

В то же время он подчеркнул, что отказ России от прекращения огня и встречи на высшем уровне «неприемлем для всех нас», и в какой-то момент приведет к «ответу» со стороны США и Европы.

Реклама

Напомним, Кремль озвучил требования Украины на переговорах. Эти пункты фактически являются ультиматумом, а не предложением к миру.