Курт Волкер рассказал о нескольких рычагах для давления на Россию.

Украина надеется на администрацию президента США Дональда Трампа для прекращения войны с Россией. Однако бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Россия не согласится на мир в ближайшем будущем.

Такое мнение он высказал в интервью Politico.

По словам Волкера, оптимизм украинской стороны ясен, но на практике Владимир Путин, вероятно, откажется прекращать боевые действия.

Волкер отметил, что 2024 год был периодом политической неопределенности из-за выборов в США, но 2025 год может стать годом решительных действий.

По его словам, администрация Трампа попытается найти способы убедить Кремль остановить войну, и, скорее всего, это будет включать в себя звонок от Трампа к Путину.

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"Я думаю, что Трамп позвонит по телефону Путину и скажет ему прекратить войну. Я думаю, Путин не согласится и я думаю, что команда Трампа поймет, что они должны продемонстрировать силу, проявить больше решительности и выложить все это на стол", — заявил он.

Эксперт считает, что для давления на Россию США могут ужесточить санкции, существенное увеличение экспорта американских энергоносителей для сокращения военного бюджета Кремля, а также продолжить военную поддержку Украины.

Волкер также предложил использовать замороженные российские активы в Европе на сумму 300 миллиардов евро для закупки американского оборонного оборудования для украинской армии.

Волкер считает, что такие шаги могут стать для Путина сигналом, что дальнейшая агрессия не принесет России никаких преимуществ. По его словам, Путин поймет, что "лучше не будет", и это может вынудить Кремль изменить свою политику.

Напомним, по мнению советника ОПУ Михаила Подоляка, когда новоизбранный президент США Дональд Трамп поговорит с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, он осознает, что с РФ нет смысла договариваться о чем-либо. Потому что это просто.

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