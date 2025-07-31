Трамп может предложить Путину экономическое соглашение ради мира в Украине — Politico

Американский президент Дональд Трамп / © Associated Press

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На фоне мощных изменений энергетической политики США, позволившей ЕС заменить российский газ американским после вторжения РФ в Украину, в Европе опасаются, что американский президент Дональд Трамп предложит Кремлю «экономическое соглашение» в обмен на мир с Украиной.

Об этом говорится в материале Politico.

«Страны Восточной Европы обеспокоены вероятными уступками Трампа России в обмен на мирное соглашение с Украиной», — пишет Politico.

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Пока существует риск «огромных экономических соглашений» между США и РФ, несмотря на то, что отношения между Трампом и главой Кремля Путиным обострились.

«Единственный фактор, который может остановить стремительный рост американской индустрии СПГ (сжиженный природный газ — ред.) — это возобновление российских поставок», — отметил бывший посол США в Украине Джеффри Пайет.

Представители энергетического сектора и эксперты призывают Белый дом соблюдать осторожность и готовят альтернативные планы на случай возобновления импорта российских энергоносителей.

«Да, мы действительно беспокоимся из-за этих сигналов и нечеткости позиции США. Но надеемся, что удастся убедить партнеров: возвращаться к сотрудничеству с Россией — это стратегическая ошибка», — отметил один из восточноевропейских чиновников.

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Напомним, США призывают ООН к заключению соглашения о прекращении войны России против Украины до 8 августа.

Ранее президент США Дональд Трамп поставил Кремлю новый ультиматум — 10 дней для достижения договоренностей по Украине.

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