Трамп может предложить Украине упрощенное соглашение по полезным ископаемым – Reuters

По словам источников, Киев готов заключить соглашение, но оно не должно выглядеть так "хищно", как первоначально предложенное Вашингтоном соглашение.

Администрация президента США Дональда Трампа может попытаться заключить с Украиной упрощенное соглашение о полезных ископаемых, чтобы быстро заключить договор, а затем обсудить подробные условия, например, какой частью огромных ресурсов страны будут владеть Соединенные Штаты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух знакомых с этим вопросом людей.

Подобные планы американской администрации возникли после того, как на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский отклонил подробное предложение США. Согласно ему, США должны были получить 50% критически важных минералов Украины, среди которых графит, уран, титан и литий. Последний является ключевым компонентом аккумуляторов для электромобилей.

По словам источников, этот эпизод показал, что для достижения полного соглашения нужно время. Но Трамп хочет заключить пакт с Украиной, прежде чем потенциально разрешить усилить военную поддержку страны или продолжить попытку выступить посредником в мирных переговорах между Киевом и Москвой для прекращения войны.

Спецпосланник президента США Кит Келлог на этой неделе находится в Киеве, чтобы обсудить параметры пересмотренного соглашения и то, что Украине нужно в обмен на его подписание. Зеленский сказал, что встретится с Келлогом 20 февраля, "и для нас крайне важно, чтобы эта встреча – и в целом сотрудничество с Америкой – была конструктивной".

Когда у советника Трампа спросили, будут ли американские чиновники добиваться соглашения, тот на условиях анонимности высказался о Зеленском: "Безусловно, нам нужно вернуть этого парня к реальности".

Менее "хищническая" сделка

Зеленский сказал, что первоначальное предложение американцев было слишком сильно сосредоточено на интересах США и не содержало гарантий безопасности для Киева.

"Я не могу продать нашу страну", – сказал президент Украины 19 февраля.

Третий знакомый с этим вопросом источник сообщил, что Украина готова заключить соглашение с администрацией Трампа. Другой источник также сообщил, что Киев готов заключить соглашение, но оно не должно выглядеть так "хищно", как соглашение, которое впервые предложили США.

Пока не известны подробности обсуждений в США относительно потенциального соглашения с полезными ископаемыми.

Пересмотренный подход является лишь одним из нескольких, которые обсуждаются в Белом доме по поводу того, как заключить соглашение с Украиной в ближайшие недели. Это очень быстро для сложного сектора, где в соглашениях обычно участвуют частные компании и государственные организации, а не правительства.

Трамп накануне повторил свое разочарование тем, что большинство помощи США для Украины – это гранты, тогда как Европа, по его словам, преимущественно предоставляет ссуды.

"В то время как Соединенные Штаты не получают ничего назад, они получают свои деньги назад", – сказал американский лидер.

Он также раскритиковал отказ Зеленского от распределения 50 на 50, назвав это нарушением соглашения без доказательств того, что Киев действительно на это согласился.

"У нас было соглашение, основанное на редких землях и тому подобном, но они расторгли это соглашение... они расторгли его два дня назад", – сказал Трамп.

"Испытанный, проверенный" китайский инструмент

Благодаря пересмотренному упрощенному подходу, США смогут избежать юридических и материально-технических препятствий. Это также даст им время для обсуждения деталей разработки, включая распределение доходов.

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"США исторически не использовали обмен природными ресурсами на помощь, но это испытанный инструмент в учебнике полезных ископаемых Китая", — сказала директор программы безопасности полезных ископаемых в Центре стратегических и международных исследований Грейселин Баскаран.

Экс-заместитель спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины Тайсон Баркер сказал, что Киев был очень заинтересован в развитии более глубоких экономических и безопасных отношений с Соединенными Штатами и поиске способа признания значительных американских инвестиций, которые уже были сделаны в будущее Украины.

"Украинцы более чем готовы предоставить дополнительные преимущества Соединенным Штатам в форме привилегированного льготного доступа к критически важным минеральным ресурсам в знак признания миллиардов долларов, которые американские налогоплательщики вложили в Украину. Это то, относительно чего украинцы вырабатывали стратегию в течение определенного времени", – рассказал Баркер.

Он сказал, что некоторые подобные условия нужно будет предложить другим странам, которые внесли значительный вклад для помощи Украине во время войны, включая Канаду, Великобританию, Японию и Евросоюз.

В статье отмечается, что Россия также желает природных ресурсов Украины. И российские войска, уже захватившие пятую часть украинской территории, включая запасы редкоземельных металлов, сейчас находятся чуть более чем 6 км от гигантского месторождения лития.

Зеленский заявил, что Украине и США необходимо обсудить судьбу месторождений полезных ископаемых в захваченных россиянами районах. Таким образом, президент поставил под сомнение то, будут ли полезные ископаемые в этих районах переданы президенту России Владимиру Путину и его партнерам Ирану, Северной Корее и Китаю.

Напомним, Зеленский заявил, что поддерживает заключение соглашения с США по инвестициям в добычу полезных ископаемых, однако отмечает, что документ должен содержать пункты о гарантиях безопасности для Украины.