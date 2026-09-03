Трамп может расколоть Канаду изнутри: в NYT раскрыли, как именно

Дональд Трамп / © Associated Press

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Действия и заявления президента США Дональда Трампа направлены не только на давление на Канаду извне, но и раскол канадского общества изнутри.

Об этом в своей статье The New York Times написал канадский журналист и писатель Кертис Гиллеспи.

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Кто разжигает конфликт в соседнем государстве?

В своем эссе автор подробно анализирует, как американский лидер вместе с представителями своей администрации влияет на внутриполитическую ситуацию в Канаде, в частности, на фоне срыва торговых переговоров в конце августа.

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По словам Даниэля Дрезнера, профессора международной политики в Университете Тафтса, Белый дом открыто вмешивается во внутренние дела союзников.

«Эта администрация не имела никаких угрызений совести по поводу вмешательства во внутренние выборы, внутреннюю политику союзников США», — отметил Дрезнер в комментарии для материала.

Он добавил, что Трамп «очевидно не любит Карни» и «сделает все возможное, чтобы умалять или минимизировать автономию Канады», а его действия способны усилить движения за отделения в провинциях.

Сепаратизм в Альберте и неожиданные симпатии из Вашингтона

Отдельное внимание автор уделяет ситуации в нефтедобывающей провинции Альберта, где на фоне всеобщего недовольства Оттавой активизировались сепаратистские настроения. Премьер-министр провинции Даниэль Смит, имеющая тесные связи с американскими политиками и представителями движения MAGA, назначила на весна 2027 года обязательный референдум об обособлении.

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В то же время, министр финансов США Скотт Бессент публично выражал симпатию к независимости Альберты, заявляя, что ее жители являются «очень независимыми людьми».

Экономисты отмечают, что отделение является экономически убыточным и приведет к огромной долговой нагрузке и миллиардным потерям для региона. Однако, как отмечают эксперты, настоящей проблемой является разрушение доверия.

Лидер оппозиции Наход Нэнши подчеркнул, что Смит «просто не видит или ей безразлично, насколько это опасно», поскольку местная политика сейчас зависит от «потока идей, поступающих непосредственно от движения MAGA».

По мнению обозревателей, главная угроза состоит в том, что американский президент намеренно изображает Канаду слабой и разделенной. Это создает опасные параллели и закладывает глубокие внутренние конфликты внутри страны, последствия которых будут ощущаться еще долго.

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Трампа в отношении Канады — последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о переименовании озера Онтарио в «Америку» и добавил, что хочет изменить названия океанов.

Впоследствии Google сменил название озера Онтарио на Озеро Америка для пользователей в США после соответствующего решения администрации Трампа.

Его новое заявление прозвучало на фоне очередного обострения торговых отношений между Вашингтоном и Оттавой.

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