Трамп может развернуться в любой момент: почему речь Зеленского в ООН является и предупреждением, и призывом

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Речь президента Украины Владимира Зеленского в ООН была предупреждением, посланием и постоянной просьбой о помощи. Он говорил на безупречном английском языке, хотя раньше у него были трудности с языком. Украинский лидер понимает, что сейчас, как никогда, ему нужно общаться на языке тех, кто держит ключ к будущему его страны.

Об этом говорится в материале Sky News.

Отмечается, что выступление Зеленского состоялось после того, как на днях президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение к «первоначальным границам, с которых началась эта война, вполне возможно». Хотя это и бесспорно свидетельствует об изменении позиции американского лидера, но, отмечает издание, остаются большие вопросы относительно личной и материальной преданности Трампа победе Украины.

Реклама

"Зеленский одерживает победу, которую символизирует формулировка (Трампа - Ред.), но он, как никто другой, знает, что Трамп может изменить свою позицию в любой момент. Поэтому его (Зеленского - Ред.) речь была предупреждением, посланием и постоянной мольбой о помощи", - пишет Sky News.

Отметим, что во время выступления в ООН украинский лидер ссылался на историю, предостерегая, что РФ не остановится, если не будет побеждена. В качестве примера он вспомнил Грузию. Эту страну, отметил Зеленский, "уже потеряли в Европе, права человека и европейский характер государственного устройства там сужаются". Теперь, подчеркнул он, "Европа не может позволить себе потерять и Молдову".

"Путин будет продолжать разворачивать войну, шире и глубже... Украина – только первая. Российские беспилотники уже летают над Европой", - заявил президент Украины.

Также он предупредил о том, что, по его словам, чрезвычайно опасно распространение оружия. Ведь, добавил Зеленский, сейчас "мы переживаем самую разрушительную гонку вооружений в истории человечества", предупреждая, в частности, об опасности дронов, которыми вскоре будет управлять искусственный интеллект.

Реклама

Украинский лидер также предупредил о распространении применения насилия, будь то со стороны национальных государств или со стороны политических активистов. В качестве примера он вспомнил о покушениях на Трампа и убийстве Чарли Кирка.

"Он включил эти моменты не только потому, что считает их символом опасного и трагического сдвига, но и потому, что знает, что ему нужно поддерживать президента Трампа и его базу поддержки. Важно проявлять к ним сочувствие", - говорится в статье Sky News.

Он завершил речь обращением к народам мира, которые собрались в зале..

"Не молчите, пока Россия продолжает тянуть эту войну... Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в защите жизни, международного права и порядка. Люди ждут действий", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Реклама

Напомним, президент Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что "международное право не работает". По его словам, международные нормы не работают в полной мере, если нет влиятельных партнеров, которые отстаивают их на деле.