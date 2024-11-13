Трамп может решить "вопрос России" на одно поколение — дипломат

Соединенные Штаты могут быть заинтересованы в том, чтобы "руками Украины" решить вопрос о стратегическом сопернике — России и перенаправить свои ресурсы на сдерживание Китая.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

"Мы должны использовать гордость Дональда Трампа. Мы можем сравнить его с Рональдом Рейганом. Как Рейган сумел преодолеть "империю зла", так и Трамп может войти в историю как человек, который кровью украинцев, деньгами, техникой, вооружением, боеприпасами и прочей помощью коллективного Запада, может решить российскую проблему по крайней мере на одно поколение", — заявил Хара.

Он отметил, что Украине следует использовать как эмоциональные аргументы, так и выгоду.

"Россия поддерживает террористов на Ближнем Востоке, имеет присутствие в Венесуэле и на Кубе у границ США, помогает Северной Корее, которая может угрожать США своими ракетами. Поэтому развязывание войны должно быть в интересах США", — отметил он.

Кроме того, по мнению эксперта, у Трампа могут быть заинтересованы в идеях Зеленского, что дает надежду на получение "лен-лиза", который будет похож на тот, что был во время Второй мировой войны. Соединенные Штаты могут предоставлять в кредит все необходимое вооружение.

"Недавно Financial Times опубликовало статью, где отмечено, что Трампа заинтересовали два пункта по стратегии победы Украины, предложенные президентом Зеленским. Первый — после войны украинские военные могли бы заменить американцев на Балтике и других регионах, сдерживая Россию, и американские ресурсы могут быть передислоцированы для Второй — экономические и стратегические выгоды: США получили бы доступ к украинским редкоземельным материалам. ЕС — 40%, и они критически необходимы для электроники, бытовой техники, компьютеров и оборонной промышленности. Украина имеет значительные запасы лития, урана и других ресурсов. часть которых находится на ныне оккупированных территориях Донбасса, если США будут помогать", — резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина стремится усилить позицию перед переговорами и эта зима является критическим моментом.

Кроме того, мы ранее информировали, что заключенное мирное соглашение с Россией может помешать США.

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